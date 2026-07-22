Sperone, blackout e richiesta di chiarimenti: l’intervento del consigliere comunale Pasquale Muccio

La prolungata mancanza di energia elettrica che ha interessato Sperone ha riacceso il dibattito sulle condizioni della rete elettrica e sulla necessità di una comunicazione più tempestiva nei confronti della cittadinanza.

A intervenire è stato il consigliere comunale Pasquale Muccio, che, pur precisando di non voler attribuire responsabilità a persone o enti specifici, ha chiesto maggiore chiarezza da parte delle istituzioni su quanto sta accadendo.

«Lungi da me puntare il dito contro Tizio e Caio – afferma Muccio – ma i cittadini hanno il diritto di conoscere la versione ufficiale dei fatti. Uno dei principali problemi di questa amministrazione è la mancanza di chiarezza nella comunicazione, che in alcuni casi è addirittura assente».

Il consigliere richiama quindi le criticità della rete elettrica locale, sottolineando come alla presenza di infrastrutture più recenti si affianchino ancora componenti datati. Una situazione che, soprattutto durante il periodo estivo, verrebbe aggravata dall’aumento dei consumi legato all’utilizzo di condizionatori e altri elettrodomestici.

Muccio richiama inoltre l’attenzione sul progetto di una nuova cabina elettrica nei pressi dell’area PIP di Sperone, più volte annunciato nel tempo, chiedendo informazioni certe sui tempi di realizzazione. Tra gli interrogativi posti anche quello relativo alle eventuali iniziative che l’Amministrazione comunale intende intraprendere nei confronti del gestore della rete elettrica per tutelare gli interessi della comunità.

Infine, il consigliere esprime rammarico per il fatto che il disservizio si sia verificato proprio durante i festeggiamenti in onore di Sant’Elia, ribadendo di non voler alimentare polemiche, ma di ritenere doveroso chiedere trasparenza e risposte nell’interesse dei cittadini.

La vicenda continua a suscitare attenzione tra la popolazione, che attende chiarimenti sulle cause dei disservizi e sulle misure previste per evitare il ripetersi di simili episodi.