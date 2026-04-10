That’s life, un inno alla vita nel cuore di Napoli, nel nome di Domenico Caliendo.

Venerdi 17 Aprile alle ore 21.00, presso la Casa degli Eventi Adrenalina, in via Melisurgo, 46 a Napoli, si terrà un evento a scopo benefico, in collaborazione con la Fondazione Domenico Caliendo.

Nata per volontà della madre del piccolo, morto all’ospedale Monaldi per cause ancora da scoprire, la Fondazione intende diventare un punto di riferimento per quanti si trovano costretti ad affrontare casi di malasanità acclamati e presunti, offrendo un sostegno a 360° in momenti di estrema fragilità fisica ed emotiva, tanto ai pazienti quanto alle famiglie.

Il tutto abbracciando la volontà di mamma Patrizia Mercolino.

La serata sarà presentata dalla dottoressa Grassi, attiva in molte associazioni di volontariato, animata da esibizioni canore del vocalist Crescenzo Moio, totalmente ispirata a Frank Sinatra e alla sua “That’s Life ” , un inno alla vita, nel nome di un piccolo grande angelo.

Lo staff di Adrenalina, capitanato dall’imprenditore Luigi Aprea, sempre a fianco di cause importanti, accoglierà il pubblico, insieme a tutti i suoi amici e alla performance dell’artista Lady Rose.

Previsto un intervento dell’avvocato Petruzzi, il legale che segue la famiglia Caliendo.

Una serata magica, guidata dall’intramontabile spirito generoso dei napoletani per dimostrare, ancora una volta, che spettacolo e beneficenza possono navigare insieme verso lo stesso porto.