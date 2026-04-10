Blackout nel Vesuviano, torna la corrente dopo il caos: disagi tra case, negozi e ospedale

Attimi di forte apprensione oggi nell’area vesuviana, dove un improvviso blackout ha lasciato senza energia elettrica interi quartieri tra Napoli e provincia, mandando in tilt per diversi minuti attività commerciali, abitazioni e servizi essenziali.

Il guasto si è verificato intorno alle ore 13 e, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito dalla cabina primaria di San Sebastiano al Vesuvio. Da lì il disservizio si è esteso a macchia d’olio coinvolgendo diversi comuni dell’area vesuviana, tra cui Portici, San Giorgio a Cremano, Ercolano e Massa di Somma.

Tra le situazioni più delicate anche quella dell’Ospedale del Mare di Ponticelli, dove il blackout ha fatto scattare immediatamente i gruppi elettrogeni di emergenza, evitando ripercussioni sulle attività sanitarie e garantendo la continuità dei servizi.

Disagi anche per commercianti e residenti, sorpresi dall’interruzione improvvisa della corrente. A Portici il blackout sarebbe durato circa mezz’ora, mentre a San Giorgio a Cremano il ripristino dell’energia è avvenuto dopo una ventina di minuti.

Nel corso del pomeriggio la rete è stata progressivamente rialimentata e la situazione è tornata alla normalità. Al momento non si segnalano ulteriori criticità diffuse.

Un episodio che, pur risolto in tempi relativamente contenuti, ha creato non pochi disagi e riacceso l’attenzione sulla tenuta delle infrastrutture elettriche in un’area densamente popolata e strategica per i servizi.