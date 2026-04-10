Violenza su una 13enne: a giudizio 25enne del Baianese, sentenza l’11 giugno

Si è svolta ieri mattina, dinanzi al GUP dott. Cerrone, del Tribunale di Avellino, una nuova udienza del processo che vede imputato un 25enne originario del Baianese, accusato di violenza sessuale e atti sessuali ai danni di una ragazza di 13 anni all’epoca dei fatti.

L’imputato è difeso dall’avvocato Liberato Saveriano, mentre la parte offesa è rappresentata dall’avvocato Antonio Falconieri. Il procedimento si sta celebrando con rito abbreviato.

Nel corso dell’udienza è stato ascoltato il perito nominato dal giudice, chiamato a valutare la capacità di intendere e di volere dell’imputato, nonché la sua capacità di partecipare consapevolmente al processo. L’esame peritale rappresentava uno degli snodi centrali del procedimento.

Con la conclusione delle operazioni peritali, il giudice ha disposto il rinvio del processo per le sole conclusioni delle parti. Il pubblico ministero e i difensori discuteranno infatti all’udienza già fissata per l’11 giugno 2026.

In quella data è attesa la sentenza che definirà la posizione dell’imputato.