Scisciano – Avviata la procedura di accertamento sull’incompatibilità del sindaco Ambrosino

La Prefettura di Napoli ha avviato la procedura di accertamento in merito alla possibile sussistenza di cause di incompatibilità del sindaco di Scisciano, avv. Ambrosino, eletto nelle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023.

Il provvedimento, comunicato al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e al Segretario generale del Comune, fa seguito a segnalazioni relative all’incarico di difensore dell’ente conferito nel 2021 allo stesso Ambrosino, ritenuto potenzialmente in conflitto con la carica ricoperta.

Il Prefetto ha chiarito che l’accertamento è avviato ai sensi dell’articolo 63 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) e potrà comportare, in caso di conferma dell’incompatibilità, la dichiarazione di decadenza dalla carica ai sensi dell’articolo 69 dello stesso decreto legislativo.

La procedura passa ora al Consiglio comunale, che dovrà esprimersi in merito. Solo dopo tale passaggio, la Prefettura trasmetterà gli atti al Ministero dell’Interno per gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.