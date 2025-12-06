Mirabella Eclano accende la magia: al via “Natale Eclanese 2025” e la 4ª edizione del Borgo di Babbo Natale

Mirabella Eclano si prepara a vivere un dicembre ricco di emozioni, tradizioni e iniziative dedicate a grandi e piccoli. L’amministrazione comunale, insieme alle associazioni del territorio, ha messo in campo un programma articolato di eventi, che accompagnerà la comunità e i visitatori dall’8 dicembre fino all’Epifania.

Per il 2025, infatti, tornano due appuntamenti molto attesi: “Natale Eclanese”, con un calendario fitto di attività culturali, musica, spettacoli e tradizioni popolari, e la 4ª edizione del “Borgo di Babbo Natale”, allestito nel suggestivo Parco Mirella di Pianopantano.

Natale Eclanese 2025: un mese di eventi tra cultura, musica e tradizione

Il programma ufficiale propone oltre venti appuntamenti distribuiti tra l’8 dicembre e il 5 gennaio, coinvolgendo tante realtà associative e gli spazi più significativi del territorio.

I primi giorni: laboratori, benedizioni e beneficenza

Si parte sabato 6 e domenica 7 dicembre con:

Laboratori natalizi per bambini

Benedizione dell’albero

Pesca di beneficenza con Babbo Natale

Inaugurazione del Borgo di Babbo Natale

(collegamento diretto con l’evento di Pianopantano)

Musica, spettacoli e incontri comunitari

Tra gli appuntamenti più attesi del calendario:

Spettacolo “Natale in Pace”

Tomboloni, animazione, premi e attività per bambini

Accensione del tradizionale falò dell’Immacolata

Concerti corali e performance musicali nelle chiese del territorio

Animazione con gli elfi e casa di Babbo Natale per i più piccoli

Mercatini di Natale e Christmas Street Food nel centro storico

Il cuore della festa: musica e solidarietà

Da segnalare in particolare:

Il Concerto di Natale “Christmas Inside”

La tombolata della Befana e la musica live del 5 gennaio

Un cartellone ampio e variegato, che unisce dimensione spirituale, folklore, gusto e divertimento, valorizzando i luoghi simbolici di Mirabella Eclano e rafforzando lo spirito comunitario.

Borgo di Babbo Natale – 4ª edizione

Il Natale che non ti aspetti… tra magia, mercatini e animazione

Parallelamente al programma ufficiale, il Parco Mirella di Pianopantano si trasforma nel fiabesco Borgo di Babbo Natale, giunto alla sua quarta edizione. Un luogo incantato, pensato soprattutto per bambini e famiglie, con mercatini artigianali, street food, laboratori e l’immancabile presenza di Babbo Natale.

Date e orari dell’evento

7 dicembre – ore 16:30

Inaugurazione ufficiale con l’arrivo di Babbo Natale

8 e 14 dicembre – dalle ore 16:30

21 e 28 dicembre – dalle ore 10:00 alle 12:00

4 gennaio – dalle ore 10:00 alle 12:00

6 gennaio – ore 17:00

Gran finale con musica live di Massimo Lobresca

Il Borgo resterà aperto ogni fine settimana dalle 17:00 alle 20:00, offrendo attrazioni, animazione e un’ambientazione suggestiva curata nei dettagli.

Un punto di riferimento sarà anche il circuito di mercatini natalizi, con prodotti tipici, artigianato, dolci tradizionali e stand gastronomici per un’atmosfera calda e accogliente.

Mirabella Eclano: un Natale per tutti

L’offerta natalizia del 2025 si conferma ricca, inclusiva e pensata per tutte le età. Dalle attività culturali ai momenti di festa, dai laboratori alle iniziative per il sociale, fino all’incanto del Borgo di Babbo Natale: Mirabella Eclano vuole regalare alla comunità e ai visitatori un mese di magia, emozione e partecipazione.

Un invito aperto a tutti: il Natale eclanese è pronto a illuminare il cuore dell’Irpinia.