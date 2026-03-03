Sperone, nuovi giochi inclusivi nella villetta comunale: uno spazio aperto a tutti i bambin

SPERONE – Nuovi giochi inclusivi sono stati installati nella villetta comunale, arricchendo uno degli spazi pubblici più frequentati dalle famiglie del paese. Un intervento fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e sostenuto con particolare impegno dal Vicesindaco Nilde Roselli, che ha seguito da vicino ogni fase della realizzazione del progetto.

L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: rendere l’area gioco realmente accessibile a tutti i bambini, senza distinzioni, promuovendo inclusione, socializzazione e pari opportunità. Un segnale concreto di attenzione verso le esigenze delle famiglie e, soprattutto, dei più piccoli.

Giochi pensati per l’inclusione

Tra le nuove strutture installate figurano un’altalena inclusiva, progettata per consentire l’utilizzo anche ai bambini con disabilità, e pannelli ludico-sensoriali studiati per stimolare creatività, coordinazione e interazione. Elementi che favoriscono il gioco condiviso e permettono a tutti di partecipare, ciascuno secondo le proprie capacità.

Non si tratta solo di nuove attrezzature, ma di un modo diverso di concepire lo spazio pubblico: un luogo dove nessuno si senta escluso e dove il gioco diventi occasione di crescita collettiva.

Un impegno per la comunità

L’intervento rappresenta un passo significativo nel percorso di attenzione verso l’inclusione sociale. La villetta comunale, già punto di ritrovo per tante famiglie, diventa così un simbolo di comunità aperta e solidale.

Con questa iniziativa, Sperone conferma la volontà di investire in progetti che mettano al centro i diritti dei bambini e il valore della condivisione, trasformando un semplice spazio verde in un luogo di incontro, integrazione e futuro.