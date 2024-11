Sirignano: Tutto Pronto per la XV Edizione della Sagra “Natale Piccirill”

Il centro storico di Sirignano (AV) si prepara a ospitare la XV edizione della sagra “Natale Piccirill”, un evento che richiama tradizioni, musica dal vivo e sapori locali. Organizzata dalla Pro Loco Sant’Andrea di Sirignano e supportata dall’UNPLI, la sagra si terrà nelle serate del 15, 16 e 17 novembre, dalle 19:00 fino a mezzanotte.

Musica e Tradizione: il Programma degli Spettacoli

L’intrattenimento musicale sarà un punto di forza della manifestazione, con artisti locali pronti a coinvolgere i visitatori con spettacoli itineranti e performance dal vivo. Tra gli ospiti di questa edizione:

-Venerdì 15 novembre: il gruppo musicale itinerante “A’ Perteca” animerà le strade, accompagnato dalla tradizionale “Posteggia napoletana”, per un’immersione nella cultura musicale partenopea.

– Sabato 16 novembre: spazio ad “Angelo e la sua Napoli”, che offrirà un omaggio musicale alla città e alla tradizione napoletana.

– Domenica 17 novembre: si esibiranno i “Bottarte Tharumbò”, un gruppo che promette ritmi coinvolgenti e atmosfera unica.

Sapori Locali e Spirito di Condivisione

Oltre alla musica, non mancheranno i piatti della tradizione locale, offrendo ai visitatori l’opportunità di assaporare i prodotti tipici della zona. La sagra rappresenta una preziosa occasione per scoprire le eccellenze culinarie del territorio e per vivere momenti di convivialità e allegria.

Un Evento per Tutta la Famiglia

“Natale Piccirill” è ormai un appuntamento fisso per il comune di Sirignano e per i paesi limitrofi, richiamando ogni anno numerosi visitatori. L’atmosfera festiva e la bellezza del centro storico offrono uno scenario perfetto per celebrare la tradizione e il senso di comunità.