Sirignano, torna il “Natale Picirill”: il borgo si accende di tradizione e sapori antichi

SIRIGNANO (AV) – L’attesa è finita: il 14 e 15 novembre 2025 il centro storico di Sirignano si trasformerà in un suggestivo scenario natalizio con la 16ª edizione del “Natale Picirill”, l’evento promosso dalla Pro Loco Sant’Andrea con il patrocinio del Comune di Sirignano e il supporto dell’UNPLI.

Due giornate dedicate all’arte, alla musica, alla gastronomia e alle tradizioni popolari, che animeranno le vie del borgo irpino con mercatini artigianali, stand enogastronomici e tanta musica itinerante.

L’apertura dei mercatini è fissata per le ore 18.00, seguita alle 19.00 dall’avvio degli stand enogastronomici che proporranno le specialità tipiche del Natale sirignanese: pizza di Raurinio, patatine fritte, impiccato, caldarroste, vincotto, pizza fritta con crema di nocciola o pistacchio, baccalà e alici fritte, linguine noci e alici, polenta con salsiccione o fagioli e montanara.

Non mancheranno spettacoli musicali itineranti, visite guidate e aree dedicate all’accoglienza, tra cui la sosta camper, per permettere ai visitatori di vivere l’esperienza in piena serenità.

Il “Natale Picirill” è molto più di una sagra: è un viaggio nel tempo e nei sapori della tradizione irpina, un appuntamento che unisce generazioni, accende i vicoli del borgo e rinnova l’amore per le radici popolari.