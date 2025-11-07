Eav, sciopero di 24 ore il 12 novembre: possibili disagi per i pendolari

Possibili disagi per i viaggiatori nella giornata di mercoledì 12 novembre, a causa di un’astensione dal lavoro di 24 ore proclamata dal sindacato Confail per il personale dell’Ente Autonomo Volturno (Eav).
A comunicarlo è la stessa azienda di trasporto pubblico regionale, che in una nota spiega come la protesta sia motivata dalla “mancata applicazione degli accordi sindacali sui turni del personale viaggiante”.
Durante la giornata di sciopero, l’effettuazione delle corse sarà subordinata al numero di lavoratori aderenti, con la garanzia dei servizi minimi essenziali previsti per legge.
Sul sito ufficiale dell’azienda, www.eavsrl.it, sono consultabili gli orari delle corse garantite per le diverse linee ferroviarie e automobilistiche gestite da Eav.
L’azienda invita gli utenti a verificare gli aggiornamenti in tempo reale prima di mettersi in viaggio, al fine di pianificare gli spostamenti e ridurre i disagi.