Sirignano: Michele e Lina consegnano a papa Leone XIV l’invito al Crocifisso Prodigioso”. Un invito a visitare le terre interne. VIDEO

​Un ponte di fede tra Pompei e l’Irpinia: consegnato a Papa Leone XIV l’invito a visitare le terre dei grandi Santuari

​POMPEI / SIRIGNANO – In una giornata destinata a restare scolpita nella memoria della comunità, la fede ha accorciato le distanze tra il Vaticano e il cuore della Campania. Venerdì scorso, durante la storica visita a Pompei per la Supplica alla Vergine del Rosario, è avvenuto un incontro che ha il sapore della speranza: Michele Pellegrino Acierno, insieme alla moglie, la signora Lina Fiorenza Napolitano, ha consegnato personalmente nelle mani di Sua Santità Leone XIV un invito speciale.

​Il cuore del messaggio: il Crocifisso Prodigioso di Sirignano

Il messaggio consegnato al Santo Padre nasce da una profonda devozione radicata nella Chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Sirignano città dei due Natali . È qui che si custodisce il miracoloso Crocifisso del ‘600, un tesoro di spiritualità che, secondo la tradizione, ha trasudato acqua e mosso gli occhi, operando prodigi nel corso dei secoli. Michele e Lina hanno voluto che il Papa conoscesse questa storia di fede, invitandolo ufficialmente a pregare davanti a quell’effigie sacra, simbolo identitario e spirituale di Sirignano e dell’intero territorio.

​Un cammino di fede tra i grandi Santuari e la Storia

Il gesto di Michele e Lina traccia per il Pontefice un vero e proprio itinerario spirituale, un “cammino di fede continuo” che unisce luoghi di immensa importanza religiosa e storica: ​Il Santuario di Santa Filomena a Mugnano del Cardinale, luogo di grazia dove nei secoli si sono inchinati in preghiera Re e Regine da tutto il mondo;

​Le Grotte di San Michele ad Avella, luogo sacro e ancestrale che durante le guerre ha offerto rifugio e salvezza a tanti esseri umani;

​L’imponente Abbazia di Montevergine;

​Il Santuario della Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia.

​”Padre Santo, la nostra terra da una vita spera in una visita Papale”, scrivono i coniugi Acierno, facendosi portavoce di una speranza collettiva che unisce i fedeli ai piedi del Partenio fino alle porte di Napoli.

​Un’invocazione per la Pace nel Mondo

Oltre alla speranza di una visita pastorale, Michele e Lina hanno affidato al Papa una preghiera accorata per la pace universale, affinché il dialogo e la fratellanza possano prevalere su ogni conflitto. Il video della consegna, immortalato dalle telecamere di Vatican News, resta la testimonianza indelebile di un gesto colmo d’amore. Ora l’intero territorio guarda con speranza a quel seme piantato nelle mani del Santo Padre, sognando il giorno in cui potrà riabbracciarlo nelle proprie terre.