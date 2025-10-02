Serino, “La DISPARITÀ raccontata ai ragazzi”: incontro su parità e cittadinanza con l’Istituto comprensivo

SERINO – Venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 10.00, l’aula convegni della BCC Capaccio/Paestum di Serino ospita l’appuntamento “La DISPARITÀ raccontata ai ragazzi”, tappa del progetto “CPO Itinerante” promosso dal Comitato per le Pari Opportunità (CPO) del COA di Avellino. Protagonisti gli studenti dell’Istituto comprensivo di Serino (con sedi distaccate a Forino e Santa Lucia di Serino).

A moderare l’incontro sarà l’avv. Maria Giovanna Di Giovanni, Consigliere del CPO dell’Ordine degli Avvocati di Avellino. L’avv. Giovanna Perna, Presidente del CPO, sottolinea il senso dell’iniziativa: stimolare la riflessione dei più giovani su parità di genere ed emancipazione femminile nel lavoro e nella comunità, prima dell’ingresso nel mondo professionale. L’appuntamento rientra nel calendario di attività condivise con l’avv. Maria Rita Martucci, Consigliere dell’Ordine e delegata alle Pari Opportunità.

Saluti istituzionali

avv. Vito Pelosi , Sindaco di Serino

dott.ssa Antonella De Donno , Dirigente scolastica IC Serino

avv. Fabio Benigni, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino

Interventi

dott.ssa Maria Grazia Villano , Vicepresidente OMI e portavoce del progetto europeo “Gender Equality in Our DNA” : buone pratiche educative e comunicative a livello europeo per superare gli stereotipi di genere fin dall’infanzia.

prof. avv. Adriano Maffeo , Associato di Diritto dell’Unione Europea – Università di Napoli “Federico II”: il quadro giuridico UE sulla parità di genere e i riflessi nella normativa italiana , con focus sulle sfide educative .

dott.ssa Caterina Sasso, Responsabile Centro Antiviolenza e Casa Rifugio della Cooperativa La Goccia: prevenzione della violenza di genere, tutela delle vittime e reti educative e sociali per una cultura del rispetto.

Obiettivi e riconoscimenti

L’incontro punta a avvicinare le nuove generazioni al tema della parità come diritto, dovere civico e responsabilità collettiva. Ai partecipanti sono riconosciuti 3 crediti formativi.