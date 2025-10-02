BASKET. FERENTINO SI RITIRA DAL CAMPIONATO: ANNULLATO IL MATCH CON LA SCANDONE AVELLINO

La Scandone Avellino comunica che il match contro Basket Ferentino, valido per il Campionato B Interregionale – Girone E in programma domenica 5 ottobre alle ore 18, non verrà disputato a seguito del ritiro della società Basket Ferentino dal campionato, come da nota ufficiale ricevuta dall’Ufficio Gare FIP Lazio in data 2 ottobre 2025.
In sostituzione della gara prevista, la nostra squadra osserverà un turno di riposo, così come disposto dalla Federazione Italiana Pallacanestro – Comitato Regionale Lazio.
Restiamo concentrati sul prosieguo della stagione, certi di continuare con impegno e passione il nostro percorso sportivo.