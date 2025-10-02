Avellino – Giovane coppia sorpresa con refurtiva: denunciati dai Carabinieri per furto aggravato in concorso

Furto aggravato in concorso: è l’accusa di cui dovranno rispondere un uomo e una donna, entrambi di origini romene e residenti in provincia di Salerno, denunciati dai Carabinieri della Stazione di Avellino.

Durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, la pattuglia ha intimato l’alt a un’autovettura in transito, con a bordo due persone già note alle Forze dell’Ordine.

Il loro atteggiamento sospetto ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire le verifiche e, all’esito della perquisizione, nel bagagliaio dell’utilitaria sono stati rinvenuti prodotti cosmetici e altra merce, per un valore di alcune migliaia di euro.

I due non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la provenienza di tali prodotti né esibito documentazione attestante l’acquisto.

Condotti in Caserma, sono stati sottoposti ad ulteriori accertamenti.

Grazie alle indagini, supportate anche dall’acquisizione di testimonianze e dalle immagini degli impianti di videosorveglianza, è stato possibile accertare che quanto rinvenuto era stato sottratto poco prima da due esercizi commerciali di Atripalda.

Alla luce degli elementi raccolti, la coppia è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Inoltre, attesa l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza nel capoluogo irpino, sono stati proposti per l’irrogazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.

La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.