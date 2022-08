Scorci di guerra nel nuovo videoclip di Andrea Pinto: Se poi

Andrea Pinto, poeta e cantautore irpino, ha appena lanciato il suo nuovo videoclip: Se Poi.

In rotazione radiofonica, da oggi, su circa 80 radio, il singolo “Se poi”, scritto in collaborazione con il carissimo amico e autore Dino Pavone, promette ottimi risultati sia per la particolarità del timbro di voce dell’autore e delle chitarre distorte che lo sostengono e sia per la profondità e crudezza del suo videoclip. Esso parla della crudeltà della guerra e della sua “naturale e implicita discesa” verso i più bassi e aberranti istinti del cosiddetto “genere umano”.

La trama è alquanto semplice, ma lascia comunque lo spettatore esterrefatto per l’angoscia che riesce a trasmettere. Infatti, le varie scene, che sono molto realistiche, lo trasportano nell’inferno della guerra e ovviamente in quegli scontri armati che non dovrebbero più accadere, ma che purtroppo sono pura e triste realtà in questo 2022, che volge quasi al termine e che non ci lascia certo sperare in un domani migliore…

Il video è stato realizzato grazie alla collaborazione con Dino Pavone (autore del testo), Elena D’Armi (da Venere d’Europa by 7va/ Sia Moda Italia), Loris Speziale (riprese), Maurizio Venturiero (editing video e correzione dei colori) e Francesco “Chico” Catenacci (coordinatore).

Il singolo “Se poi” che farà parte del nuovo disco di Andrea Pinto “Gloria victis”, di prossima uscita, è stato pubblicato dalla famosa casa discografica di Kiev, MOON RECORDS, ed è ora in promozione radiofonica su molteplici radio italiane, sparse nella penisola, tramite radio 7va FM ed il suo famoso programma radiofonico.

Sempre con la sua attuale casa discografica Moon Records, Andrea Pinto ha già pubblicato due album: “Sub Rosa” e “Sogni d’altro tempo”. Molti dei suoi singoli ( Purple cloud, L’idea, Nebo Rizdva, Christmas lullaby e Zelen derevo) sono diventati, separatamente, RINGTONE per colossi telefonici come VODAFONE, KYIVSTAR e LIFECELL. La sua canzone “Child” è stata inserita nella compilation Moon stars metal – music del 2018, insieme alle migliori canzoni del panorama metal, rock, alternative, mentre Nebo Rizdva nella compilation natalizia, Happy new year 2020.

Parallelamente alla musica, Andrea Pinto ha anche scritto una silloge di poesie: “Senza titolo, tempo, senso e soluzione”, pubblicata dalla casa editrice Nulla Die e disponibile o ordinabile in tutte le librerie italiane e negli internet store.

Originariamente in forma di manoscritto, il libro racchiude molte poesie scritte in passato e qualcuna più recente. Arrivano dirette al lettore, mantenendo tutte una vena di oscura e onirica fusione che rappresenta il fulcro e la forza del libro stesso.