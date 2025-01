SANT’Oggi. Mercoledì 1 gennaio la chiesa celebra Maria Santissima Madre di Dio, san Giuseppe Maria Tomasi, …

1 gennaio: san Giuseppe Maria Tomasi, nacque a Licata (Agrigento) il 12 settembre 1649, figlio primogenito dei Principi di Lampedusa e Duchi di Palma di Montechiaro. Formato ed educato nella nobile casa paterna, dove non mancavano ricchezze, né virtù, diede prova di uno spirito molto aperto allo studio e alla pietà. Per questo, dai suoi genitori fu molto curata la sua formazione cristiana e la sua istruzione nelle lingue classiche e moderne. Ma il suo spirito aspirava, fin da fanciullo, a essere piccolo nel Regno di Dio. Coltivò questo desiderio nel suo cuore finché ottenne il consenso di suo padre per seguire la vocazione alla vita religiosa. Dopo aver rinunciato al principato, che gli apparteneva per eredità, cedette i suoi diritti patrimoniali e feudali al fratello minore Ferdinando, e fu ammesso nell’Ordine dei Chierici Regolari Teatini, fondato da san Gaetano da Thiene nel 1524. Fece la sua professione a Palermo il 25 marzo 1666. Nel nuovo stato di vita si poté dedicare meglio alla pietà e allo studio. La sacra liturgia era stata la sua attrazione fin da bambino. Già allora avrebbe voluto indossare ogni giorno il vestito del colore liturgico del giorno. Il canto gregoriano era fiorito ben presto sulle sue labbra, che esultavano di gioia cantando i salmi liturgici. A Roma il 23 dicembre 1673, Giuseppe Maria veniva ordinato sacerdote nella Basilica Lateranense. Qui, dalla sua ordinazione sacerdotale, per quasi 40 anni, si dedicherà, con intensa fecondità, alla pietà, all’esercizio umile e perseverante delle virtù, e agli studi assidui. Si impegnò, con spirito di fede, alla pubblicazione di rari libri liturgici e di antichi testi della sacra Liturgia, facendo così vedere la luce a molti tesori che fino allora erano stati nascosti nelle biblioteche. Le sue molte pubblicazioni di argomento liturgico motivarono il titolo che gli davano alcuni suoi contemporanei di Doctor Liturgicus. In verità, non poche norme che, sancite dall’autorità dei Romani Pontefici e dai documenti del Concilio Vaticano II, sono oggi in uso nella Chiesa, furono proposte da Giuseppe Maria, fra queste basti ricordare: la forma attuale della Liturgia delle Ore per la preghiera dell’Ufficio Divino; la distinzione e l’uso del Messale e del Lezionario nella celebrazione Eucaristica. A tutti era di esempio per la profonda umiltà, lo spirito di mortificazione e di sacrificio, la fedele osservanza religiosa, la mansuetudine, la povertà, la pietà, la filiale devozione alla Beata Vergine Maria. Aiutava i poveri, dava sollievo ai malati, sia in casa che nell’ospedale di San Giovanni in Laterano. In questo modo si univano e si armonizzavano in lui la sapienza e la carità. Clemente XI, che ammirava le sue virtù e la diffusa fama della sua dottrina, lo nominò cardinale, del titolo dei Santi Silvestro e Martino ai Monti, il 18 maggio 1712. Accettò il cardinalato soltanto per ubbidienza al mandato espresso dal Papa. Unì alla dignità cardinalizia tutte quelle virtù che lo distinguevano come religioso teatino; nulla mutò della sua precedente regola di vita. Per la sua corte e per il servizio della sua casa scelse, per motivo di carità, persone povere, deboli, claudicanti e con varie menomazioni fisiche. Nella sua chiesa titolare dei Santi Silvestro e Martino ai Monti non solo partecipava, con i chierici della sua famiglia, alle celebrazioni liturgiche dei Padri Carmelitani, ma anche si dedicava a insegnare ai fanciulli e agli altri fedeli il catechismo della dottrina cristiana. Ma tanta luce di buon esempio e di virtù brillò per poco tempo, a solo otto mesi del suo cardinalato, fu colpito da una violenta polmonite. Morì il 1 gennaio 1713; patroni dei liturgisti, dei cerimonieri e degli studiosi di liturgia.