Sanremo 2026: Carlo Conti torna alla guida, con Laura Pausini al suo fianco

Sarà ancora Carlo Conti il volto e la mente del Festival di Sanremo 2026. Il presentatore toscano è stato ufficialmente confermato come conduttore e direttore artistico della kermesse musicale più amata dagli italiani, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 nello storico Teatro Ariston.

Ad affiancarlo per tutte le serate ci sarà una co-conduttrice d’eccezione: Laura Pausini, che torna sul palco dell’Ariston in una veste centrale e continuativa. Nelle serate 2 e 3 sarà inoltre presente anche Gianluca Gazzoli, volto noto del mondo radiofonico e digitale.

Il ritorno di Carlo Conti

Conti, che aveva già guidato Sanremo dal 2015 al 2017, è tornato al timone del Festival dopo l’era Amadeus, prendendo in carico le edizioni 2025 e 2026. Un ritorno che coincide anche con i suoi 40 anni di carriera in Rai, segnando un percorso professionale che lo ha visto protagonista assoluto dell’intrattenimento televisivo italiano.

La sua linea editoriale, come già annunciato, punta a rimettere la musica al centro, valorizzando artisti, canzoni e contenuti, senza rinunciare allo spettacolo e alla leggerezza.

Laura Pausini: “Sanremo è il mio destino”

Per l’edizione 2026 la grande novità è la presenza fissa di Laura Pausini come co-conduttrice. L’artista romagnola, amatissima in Italia e nel mondo, ha accolto con entusiasmo il ritorno sul palco dell’Ariston, dichiarando:

«Sanremo è il mio destino».

Una presenza che promette di dare al Festival un respiro ancora più internazionale e un tocco di grande emozione.

Il cast e la continuità

Per le edizioni precedenti, Conti aveva già messo in campo un cast variegato e trasversale, coinvolgendo volti amatissimi come Bianca Balti, Geppi Cucciari, Katia Follesa, Nino Frassica, Elettra Lamborghini, Miriam Leone, Mahmood e Cristiano Malgioglio, segno di una linea editoriale che mescola musica, comicità e spettacolo.

Con queste premesse, Sanremo 2026 si prepara a essere un Festival nel segno della tradizione, ma con uno sguardo contemporaneo, puntando su grandi nomi, emozioni e una conduzione solida, capace di parlare a tutte le generazioni.