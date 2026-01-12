Grave incidente sul raccordo Avellino–Salerno, traffico paralizzato a Solofra

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio sul raccordo autostradale Avellino–Salerno, all’altezza di Solofra, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture.

L’impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunte più ambulanze del 118 per prestare assistenza alle persone coinvolte, oltre alle pattuglie della Polizia, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità.

A seguito del sinistro, il traffico risulta completamente bloccato nel tratto interessato, con lunghe code e forti rallentamenti. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Si invita alla massima prudenza chi è in transito nella zona e, se possibile, a utilizzare percorsi alternativi. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sull’evoluzione della situazione viaria.