San Paolo Bel Sito, riflettori accesi sull’artigianato locale. Fino a domani la mostra sui manufatti tipici e gli spettacoli di animazione

San Paolo Bel Sito – Artigianato locale in mostra per valorizzare le produzioni tipiche realizzate con il tufo, pietra caratteristica del territorio, il legno ed il ferro. La vocazione identitaria dei luoghi é protagonista del progetto con il quale 6 comuni dell’area metropolitana, e vale a dire Saviano, capofila, Capri, Carbonara di Nola, Casamarciano, Liveri e San Paolo Bel Sito hanno deciso di unire le forze per promuovere le proprie risorse oltre i singoli campanili.

La mostra sui manufatti artigianali é stata allestita a via Tommaso Vitale e nella villa comunale e sará possibile visitarla a partire da oggi, e fino a domani, dalle 10 alle 21.

A rendere ancora più attrattivo l’evento promosso a San Paolo Bel Sito il concerto del Collettivo Artistico Vesuviano in programma per questa sera ed i momenti di spettacolo e di animazione per bambini organizzati per domani. A richiamare presenze di pubblico anche la mostra fotografica dal tema “Le Scapigliate” ed il concerto di Fiorenza Calogero che ieri hanno ravvivato piazza Castelnuovo delle Lanze nel Comune guidato dal sindaco Raffaele Barone.

Le iniziative rientrano nel progetto “Una catena tra terra e mare, dall’ager nolanus all’isola azzurra”, finanziato dal POC Campania 2014-2020,

che prevede un programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale. La direzione artistica é affidata a Corrado Taranto.