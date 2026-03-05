San Giuseppe Vesuviano, l’8 marzo la presentazione del libro “Storie del passato, Voci del presente”

Ad ogni Donna

In occasione dell’8 marzo presso la sede dell’associazione Scalese di San Giuseppe Vesuviano in via Santa Maria alla Scala 431, ci sarà la presentazione del libro storie del passato Voci del presente. Sarà presente l’autrice Antonietta Sorrentino che interverrà insieme al dottor Michele Sepe sindaco di San Giuseppe Vesuviano, la dottoressa Michela Saggese Presidente del Consiglio Comunale, la dottoressa Martina Caldarelli consigliere comunale, la lettrice dottoressa Maria Avino, la moderatrice giornalista dottoressa Romilda Barbato corrispondente della provincia on-line, speaker radiofonica, pedagogista e docente. Antonietta Sorrentino ci racconterà l’origine della pubblicazione, il suo interessantissimo contenuto tutto al femminile costituito da racconti scritti da 10 donne, diverse professioniste, giornaliste, mamme, artiste, docenti del Napolitano che hanno voluto dedicare questi racconti a donne che nel passato hanno avuto una storia speciale e la cui biografia eccezionale ha dato esiti per il presente lanciando una breccia nel mondo dei diritti delle donne e dell’apertura culturale nei loro confronti. Il libro ha già avuto un enorme riscontro con una numerosissima serie di presentazioni nella provincia di Napoli Caserta Salerno e anche in Calabria. Al termine dell’evento ci sarà anche un intervento musicale del maestro Fernando Savino con la stimata carriera musicale di oltre 50 anni di musica che si esibirá insieme alla deliziosa voce di Antonietta Sorrentino. Siete tutti invitati a partecipare con ingresso gratuito.

