Irpinia, nubi in aumento ma senza piogge: venerdì con cielo velato e venti da nord-est

L’Irpinia continua a essere interessata da una circolazione di aria nord-orientale, responsabile di una nuvolosità generalmente innocua che tende ad addensarsi soprattutto lungo i rilievi appenninici. Il quadro meteorologico resta complessivamente stabile, anche se nei prossimi giorni non si esclude il ritorno di qualche precipitazione.
Le previsioni per venerdì 6 marzo
La giornata di venerdì si aprirà con cielo velato o parzialmente coperto su gran parte del territorio provinciale. Nel corso delle ore, tuttavia, è atteso un graduale aumento della copertura nuvolosa, senza però fenomeni significativi associati.
Le nubi saranno più presenti nelle aree interne e montuose, dove la ventilazione nord-orientale continuerà a convogliare addensamenti nuvolosi di modesta entità.
Temperature
Dal punto di vista termico non sono previste variazioni rilevanti.
• Minime: stazionarie o in lieve aumento.
• Massime: previste in leggera diminuzione, con valori comunque in linea con le medie del periodo.
Venti
I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali, con possibili rinforzi localizzati lungo le aree appenniniche, dove la ventilazione potrà risultare più sostenuta.
Tendenza per il weekend
L’assetto atmosferico potrebbe subire una lieve evoluzione nel corso di sabato, quando non si esclude il ritorno di qualche precipitazione sparsa, soprattutto nelle zone montane della provincia.
Nel complesso, dunque, l’Irpinia si prepara a vivere una fase meteorologica variabile ma senza fenomeni di rilievo, in attesa di eventuali cambiamenti nel fine settimana.