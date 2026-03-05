Radici e Futuro – Nota sulle elezioni amministrative di Avellino

Abbiamo appreso dagli organi di stampa della convocazione del tavolo del cosiddetto Campo Largo in vista delle prossime elezioni amministrative della città di Avellino.

Riteniamo che, probabilmente, sarebbe stato più opportuno attendere la conclusione del congresso provinciale del Partito Democratico e quindi l’elezione non solo del nuovo segretario, ma anche degli organismi dirigenti del partito.

Si tratta, infatti, di attendere soltanto pochi giorni per consentire al partito di presentarsi al confronto politico con una struttura pienamente definita e alla luce dei nuovi equilibri che emergeranno dal congresso.

Per queste ragioni riteniamo auspicabile che sia il nuovo segretario provinciale, insieme agli organismi appena eletti, a convocare il tavolo di confronto tra le forze del centrosinistra, così da affrontare una discussione politica chiara e condivisa anche all’interno del partito stesso.

Un passaggio di questo tipo consentirebbe di maturare una posizione unitaria e definita, evitando il rischio di voci dissonanti e favorendo un confronto più serio e trasparente sulle prospettive amministrative della città di Avellino.

Componente PD – Radici e Futuro