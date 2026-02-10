Salerno in Love: torna il week-end dell’amore

Torna Salerno in Love con la sua seconda edizione, un evento dedicato a San Valentino e pensato per celebrare l’amore sul suggestivo lungomare della città. Da giovedì 12 a domenica 15 febbraio, dalle 10 a mezzanotte, il Lungomare Trieste – all’altezza di Santa Teresa – ospiterà eventi, musica, installazioni, iniziative speciali e un mercatino ricco di artigianato di eccellenza.

L’iniziativa è promossa dalla CNA Salerno, presieduta da Antonio Citro e diretta da Simona Paolillo, ideata ed organizzata dall’Associazione Italia Eventipresieduta da Giuseppe Lupo, con il patrocinio del Comune di Salerno, della Camera di Commercio di Salerno e dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi. L’ingresso è libero e gratuito.

“Come CNA ci abbiamo tenuto molto a dare continuità a quest’evento che è un format tematico e innovativo, il quale valorizza ancora una volta la capacità aggregativa degli artigiani presenti qui, con dolcezza e passione”, spiega il presidente della CNA Salerno, Antonio Citro.

“L’amore va festeggiato in allegria e in compagnia, Salerno in Love è pensato proprio per questo. Salerno è già una città romantica, ma si arricchisce di eventi, spettacoli e angoli suggestivi per questa festa. Non perdiamo occasione, ovviamente, per dare spazio ai nostri artigiani che proporranno sia oggettistica che golose tipicità per consentire di scegliere insieme regali, ma anche degustare o portare a casa qualche souvenir gastronomico da condividere. Siamo certi che sarà un’altra edizione di successo”, sottolinea il presidente dell’Associazione Italia Eventi, Giuseppe Lupo.

Le iniziative di Salerno in love

Saranno il bianco ed il rosso a caratterizzare le bellissime e romantiche installazioni luminose di Salerno in Love, tra cui sarà possibile vivere in allegria questo dolce fine settimana. Tantissime le iniziative messe in campo e dedicate all’amore in tutte le sue forme:

Scatti d’Amore: tutti i giorni sarà disponibile per i visitatori dell’evento una romantica panchina rossa per scattare le proprie foto ricordo da sogno. Ancora più suggestiva La finestra dell’amore, un altro angolo dove scattare foto che si trasformeranno in gadget esclusivi.

E tu di che bacio sei? è la proposta per gli innamorati golosi alla ricerca del proprio “bacio” perfetto, nelle differenti varianti tra cui fondente, al latte, alla nocciola. Per chi non rinuncia a scrivere e a lasciare traccia del proprio sentimento sarà possibile accedere alla parete di Post-it d’Amore, per una dedica speciale da condividere con tutti i visitatori di Salerno in Love.

Dove c’è amore c’è musica, difatti numerosi gli appuntamenti con Dj Set Studio 54 Radio e con Ruota Romantica tra musica, giochi e gadget assieme agli speaker di Romantica Radio. Tutte le sere, per chi ama cantare e ha voglia di dedicare canzoni d’amore, sarà tempo di Italia Karaoke.

Sabato 14 febbraio, alle ore 11:30, l’imperdibile spettacolo Cose dell’Alto mondo in love, di e con Fabiola Forlenza. Protagonista un clown poetico, con trampoli acrobatici e bolle di sapone che rapirà grandi e piccini.

Degustazioni e regali nel mercatino di Salerno in Love

Tutti i giorni, dalle ore 10 a mezzanotte, il mercatino degli artigiani si caratterizzerà per la presenza di creazioni ispirate all’amore: oggettistica, bijoux con incisioni, candele, uncinetto, magliette personalizzate, vari prodotti alla lavanda e ceramica.

Non mancherà il cioccolato, simbolo indiscusso di questa festa. Tante le cioccolaterie presenti all’evento: tante aziende campane, ma anche parmensi, perugine e molisane. Saranno loro a proporre tanti prodotti a base di cioccolato, di cui molti a tema San Valentino. Cuori, baci, praline e tutte le forme che comunicano dolcezza e passione.

Chi ama i tipici Made in Italynon resterà insoddisfatto: salumi e prodotti irpini e calabresi, prodotti tipici tirolesi, tartufi lucani, liquori al babà e allo zafferano, nocciola di Giffoni IGP, biscotteria artigianale, dolci della tradizione campana, liquirizia calabra, frutta disidratata e tanti aperitivi e drink che si ispirano a San Valentino.

Salerno in Love – seconda edizione

Dal 12 al 15 febbraio

Lungomare Trieste – Santa Teresa, Salerno

Ingresso libero e gratuito

Infoline

+39 338 6157844

+39 380 1863475