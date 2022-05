SALERNO. Conto alla rovescia per Playmont, il Festival Internazionale del Multimediale condotto da Gigi e Ross. Tra gli ospiti la cantante Ana Mena

La presenza di Ana Mena infiamma Capaccio Paestum. La cantante e attrice spagnola, idolo dei giovani in tutto il mondo, giovedì 2 giugno sarà protagonista nell’ex Tabacchificio dove parteciperà a Playmont, il Festival Internazionale del Multimediale che verrà condotto dal duo comico Gigi e Ross. Ad attenderla centinaia e centinaia di fans a cui la star internazionale Mena trasmette già il suo entusiasmo: “Sono felice di poter incontrare tante persone e molti giovani, per me non si tratta di un impegno di lavoro ma l’occasione per arricchirmi umanamente grazie all’opportunità offertami da don Patrizio Coppola. Inoltre non vedo l’ora di poter visitare gli antichi templi di Paestum e di stare insieme a tutti”.

Playmont è un’occasione unica di formazione e divertimento per tutti gli appassionati di PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. “Dalle dieci alle diciannove di giovedì 2 giugno sarà possibile scoprire il mondo del Game e Cartoon Experience anche giocando. E dalle ventuno si svolgerà la premiazione dei videogiochi con la presenza di Ana Mena”, spiega don Patrizio Coppola, meglio conosciuto come “Padre Joystick”, promotore e responsabile del progetto Playmont che con il Festival Internazionale del Multimediale offre un percorso formativo grazie a cui è possibile diventare protagonisti del meraviglioso mondo dei videogame. Informazioni e biglietti per la serata cliccando w o, criminalità minorile, devianza sociale, dipendenze, disagio, emarginazione, povertà. E sarà possibile utilizzare otto videogiochi realizzati dai giovani studenti degli istituti scolastici.

adsense – Responsive – Post Articolo