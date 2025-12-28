NAPOLI. Garibaldi: ruba un cellulare. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella tarda serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne marocchino, con precedenti di polizia, anche specifici e irregolatre sul Territorio Nazionale, per rapina impropria aggravata, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel tranistare in piazza Garibaldi, sono stati avvicinati da due uomini che, indicando un soggetto poco distante, hanno raccontato che lo stesso, poco prima, aveva rubato il cellulare di uno di essi e che, per assicurarsi la via di fuga, li aveva minacciati con un taglierino.

Gli operatori hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato il prevenuto trovandolo in possesso del cellulare sottratto poco prima e del taglierino.

Per tali motivi l’ indagato è stato tratto in arresto dal personale operante e il celllulare è stato resitutito alla vittima.