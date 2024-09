Prima Edizione di “Materiale Didattico Sospeso” Promossa da Autismo in Movimento

Autismo in Movimento, un’organizzazione impegnata a sostenere le persone con autismo e le loro famiglie, ha lanciato la prima edizione dell’iniziativa “Materiale Didattico Sospeso”. Questo progetto mira a raccogliere e distribuire materiale didattico a bambini e ragazzi con autismo, favorendo l’inclusione scolastica e il sostegno educativo.

L’iniziativa è stata presentata con la partecipazione dell’Avv. Anna Maria D’Arienzo, Garante della Disabilità del Comune di Roccarainola. La sua presenza sottolinea l’importanza del coinvolgimento delle istituzioni locali e della comunità per garantire pari opportunità di accesso all’istruzione per tutti.

L’immagine promozionale dell’evento, caratterizzata da colori vivaci e simboli di inclusione come il nastro multicolore e le mani di diversi colori, rappresenta lo spirito di solidarietà e sostegno che anima questo progetto. Con il motto “più siamo meglio ci muoviamo”, Autismo in Movimento invita tutti a contribuire, sensibilizzare e a fare la propria parte per rendere l’istruzione accessibile e inclusiva.

L’iniziativa “Materiale Didattico Sospeso” si ispira al concetto del “caffè sospeso”, un atto di generosità che invita le persone a donare materiale scolastico per coloro che ne hanno più bisogno. Questo approccio non solo fornisce strumenti concreti per lo studio, ma diffonde anche un messaggio di inclusività e condivisione all’interno della comunità.

Per ulteriori informazioni su come partecipare o contribuire all’iniziativa, è possibile contattare Autismo in Movimento attraverso i loro canali ufficiali. L’organizzazione spera che questa prima edizione sia solo l’inizio di un lungo percorso di solidarietà e sostegno per le persone con autismo e le loro famiglie.