Premio “Città di San Gennaro Vesuviano”, il 12 aprile la quarta edizione tra tradizione, arte e cultura

Le radici ed i valori della terra in cui sono nati hanno rappresentato l’humus della crescita professionale, la fonte di ispirazione per le attività dall’alto valore sociale nelle quali si sono distinti. San Gennaro Vesuviano è luogo di eccellenze, ma anche contesto scelto per far attecchire progetti imprenditoriali che nel corso degli anni hanno fatto registrare crescita e sviluppo. Ecco perché per il quarto anno consecutivo l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Russo punta sulla valorizzazione di chi, proprio partendo dal Comune di origine, ha dato lustro al proprio paese con iniziative ed azioni che, nel mondo, hanno fatto la differenza nel campo della ricerca, della scienza, della solidarietà, della sanità.

Torna il prossimo 12 aprile la quarta edizione del premio “Città di San Gennaro Vesuviano”: l’evento si terrà nell’aula consiliare del municipio ed è in programma per le 17,30.

A selezionare i profili dei professionisti, degli imprenditori, dei docenti universitari che quest’anno riceveranno il riconoscimento che si ispira alla figura del patrono della Campania e di Napoli dal quale prende il nome la città, una commissione di esperti al cui vaglio sono arrivate anche le proposte dei cittadini, così come previsto dal regolamento istitutivo del premio.

“L’obiettivo – spiega il primo cittadino Antonio Russo – non è quello della celebrazione fine a sé stessa quanto quello di indicare modelli positivi ai quali le nuove generazioni possono ispirarsi. Il messaggio è chiaro: il talento, la capacità, l’intelligenza, la volontà e l’impegno sono sempre in grado di fare la differenza a qualunque latitudine. Non esistono gap territoriali quando ciascuno scommette sul proprio futuro. Per giunta contesti sociali come il nostro rappresentano il miglior punto di partenza perché sono costantemente alimentati da tradizioni e da valori che rappresentano il patrimonio della nostra comunità”.

L’evento prevede anche altri speciali riconoscimenti, tra i quali il conferimento della cittadinanza onoraria a personaggi di rilievo legati alla città di San Gennaro Vesuviano e rientra nel progetto “Tradizione, arte e cultura vesuviana” incluso nel “Cartellone degli eventi metropolitani 2024-2025 .