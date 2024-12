Premio Binews 2024 ai fratelli Frattasio – “Mixed by Erry”. Video

Con straordinaria creatività e ingegno, i fratelli Enrico, Peppe, Angelo e Claudio Frattasio hanno dato vita a un fenomeno culturale senza precedenti, capace di travalicare i confini di Napoli per diventare un’icona mondiale. “Mixed by Erry” non è stato soltanto un marchio di musicassette, ma un simbolo di accessibilità, innovazione e spirito imprenditoriale, in grado di portare la musica ovunque, anche nelle case di chi non poteva permettersi i dischi originali.

Nati e cresciuti a Forcella, quartiere popolare di Napoli, i fratelli Frattasio hanno saputo trasformare un sogno in un’impresa che ha dato lavoro a oltre cento persone, esportando musica e talento napoletano fino a Singapore. In un’epoca di difficoltà economiche, la loro iniziativa ha rappresentato una risposta concreta e visionaria, alimentata da passione e determinazione.

Nonostante le difficoltà e le controversie legali che hanno segnato la loro storia, i fratelli Frattasio hanno lasciato un’impronta indelebile nella memoria collettiva, contribuendo a definire un’epoca e diventando simboli di resilienza e innovazione.

Il Premio Binews 2024 verrà consegnato ai fratelli Frattasio il prossimo 28 dicembre presso il Teatro Colosseo di Baiano. Questo riconoscimento celebra il loro contributo unico alla cultura popolare, la capacità di superare i limiti imposti dalle circostanze e il coraggio di trasformare una passione in una rivoluzione culturale che ha segnato intere generazioni.