Piero Marazzo ad Avellino ospite di Casa sulla Roccia a presentare la sua Storia di vita

In occasione del quarantennale di attività di Casa Sulla Roccia, Martedi 25, presso l’Ex Cinema Teatro Eliseo, sarà ospite Piero Marrazzo per presentare il suo libro “Storia senza eroi” pubblicato da Marsilio. Quello con Piero Marrazzo, giornalista, conduttore televisivo e politico italiano, Presidente della Regione Lazio dal 2005 al 2009, è il primo appuntamento organizzato dalla struttura. “Si è voluti iniziare avendo Piero con noi, ci riferisce la Dott.sa Maria Rosaria Famoso, perché Storia senza eroi è il romanzo della vita di un uomo, tra Stati Uniti e Italia, tra pubblico e privato e lo scandalo di via Gradoli, che investì l’allora governatore della Regione, portandolo alle sue dimissioni ci investe tutti a spunti di riflessioni”. In questa pubblicazione, a fare da guida e Giulia, Diletta e Chiara figlie di Piero che firmano i controcampi della vicenda dolorosa che colpì il loro padre, una storia senza eroi dove tutti hanno perso, le azioni e i ricordi di un uomo che ha vissuto una stagione fondamentale della politica italiana. Alla cerimonia, sarà presente il Sindaco di Avellino Dott.ssa Laura Nargi, il Presiedente della “Casa sulla Roccia” Prof. Luigi Vitiello, moderatore sarà: Salvatore Biazzo.

