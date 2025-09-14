Esordio amaro per il Baiano, successo esterno del Lions Grotta

BAIANO (AV) – Esordio da sogno per il Lions Grotta, che nella prima giornata del campionato di Promozione – Girone C passa sul campo del Baiano con un netto 1-4. Trascinatore assoluto Volzone, autore di una tripletta che ha indirizzato il match e regalato subito tre punti pesanti alla squadra di Di Donato.

La partita

Il Baiano parte fortissimo, sospinto dal pubblico del “Bellofatto”: al 10’ Galluccio impegna Chiocchi con un destro insidioso e sulla respinta è la traversa a negare il vantaggio ai granata. Gol sbagliato, gol subito: al 15’ Polverino mette un cross tagliato dalla sinistra, nessuno lo intercetta e la palla si insacca beffarda alle spalle di Odore (0-1).

Il colpo è duro e al 35’ arriva anche lo 0-2: Bartiromo rifinisce, Volzone è puntuale sul dischetto e non sbaglia. Nella ripresa il copione non cambia: al 50’ Panico pennella in area e ancora Volzone, di testa, realizza la doppietta personale.

Il Baiano reagisce con orgoglio e al 65’ trova il gol dell’1-3 grazie a Monda, bravo a staccare sul secondo palo. Ma le speranze granata svaniscono al 70’, quando Meitei si fa espellere per un fallo di reazione che lascia i suoi in dieci. Al 75’ Pistone conquista un rigore: dal dischetto Volzone è freddissimo e cala la tripletta personale, chiudendo definitivamente la gara sull’1-4.

Analisi

Un esordio convincente per il Lions Grotta, che dimostra solidità e cinismo già alla prima giornata: Volzone si candida a protagonista assoluto del girone. Il Baiano, generoso e sfortunato in avvio, paga disattenzioni difensive e l’ingenuità dell’espulsione.

Tabellino

Baiano 1 – Lions Grotta 4
Reti: 15’ Polverino (LG), 35’ Volzone (LG), 50’ Volzone (LG), 65’ Monda (B), 75’ Volzone rig. (LG).

Baiano:
1 Odore – 2 Campagnuolo – 3 Ariano – 4 Kanteh – 5 Montanaro – 6 Coluccino – 7 De Guglielmo – 8 Della Gala – 9 Galluccio – 10 Saoudi – 11 Meitei.
A disposizione: 12 Napolitano A., 13 Liccardo, 14 Lauri, 15 Albertini, 16 Monda, 17 Sepe, 18 Vitale F. P., 19 Di Iorio, 20 Napolitano G.
All.: Santorelli

Lions Grotta:
18 Chiocchi – 3 Fares – 4 De Figlio – 6 Cinquegrana – 7 Polverino – 8 Libertazzi – 10 Volzone – 15 Panico – 16 Napolitano A. – 21 Bartiromo – 22 Vitiello.
A disposizione: 91 Genovese, 2 Calandro, 9 Barbato, 11 Pistone, 14 Pierro, 19 Di Benedetto, 23 Fabris, 30 Lanza, 67 Nutile.
All.: Di Donato G.

Arbitro: Cristian Catone di Frattamaggiore
Assistenti: Ciro Miraglia (Frattamaggiore), Renato Argento (Napoli)

Ammoniti: Albertini (Baiano), Pistone (Lions Grotta)
Ammoniti: Albertini (Baiano), Pistone (Lions Grotta)
Espulsi: Meitei (Baiano) al 70' per rosso diretto (fallo di reazione)