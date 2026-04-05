Pasqua e Pasquetta 2026: orari dei centri commerciali in Campania

Con l’arrivo delle festività pasquali cambiano anche gli orari di apertura dei centri commerciali, punti di riferimento per lo shopping e il tempo libero di migliaia di cittadini.

In vista di Pasqua e Pasquetta 2026, è importante informarsi in anticipo per organizzare al meglio acquisti e momenti di svago, evitando disagi.

Di seguito una panoramica aggiornata sugli orari straordinari dei principali centri commerciali della Campania.

Centro Commerciale Campania – Marcianise

Domenica 5 aprile (Pasqua): chiuso

chiuso Lunedì 6 aprile (Pasquetta): Galleria: 10:00 – 22:00 Ristorazione: 10:00 – 24:00



Outlet La Reggia – Marcianise

Domenica 5 aprile: chiuso

chiuso Lunedì 6 aprile: aperto 10:00 – 21:00

Parco Commerciale Grande Sud – Giugliano in Campania

Domenica 5 aprile: chiuso

chiuso Lunedì 6 aprile: chiuso

Le Porte di Napoli – Afragola

Domenica 5 aprile: chiuso

chiuso Lunedì 6 aprile 2026: aperto

Maximall Pompei – Pompei

Domenica 5 aprile: chiuso

chiuso Lunedì 6 aprile: Galleria: 9:30 – 21:30 Area food: 10:00 – 24:00



Vulcano Buono – Nola

Domenica 5 aprile: chiuso

chiuso Lunedì 6 aprile 2026: aperto 10:00 – 20:00

Attenzione agli aggiornamenti

Gli orari indicati potrebbero subire variazioni. Si consiglia di consultare i siti ufficiali o i canali social dei singoli centri commerciali per eventuali aggiornamenti.

Tra shopping e relax

Se Pasqua resta una giornata tradizionalmente dedicata alla famiglia e al riposo, Pasquetta si conferma invece come occasione per uscire, fare shopping o trascorrere qualche ora nei centri commerciali tra negozi, ristorazione e intrattenimento.