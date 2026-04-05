Pasqua e Pasquetta 2026: orari dei centri commerciali in Campania

Con l’arrivo delle festività pasquali cambiano anche gli orari di apertura dei centri commerciali, punti di riferimento per lo shopping e il tempo libero di migliaia di cittadini.
In vista di Pasqua e Pasquetta 2026, è importante informarsi in anticipo per organizzare al meglio acquisti e momenti di svago, evitando disagi.
Di seguito una panoramica aggiornata sugli orari straordinari dei principali centri commerciali della Campania.
Centro Commerciale Campania – Marcianise
- Domenica 5 aprile (Pasqua): chiuso
- Lunedì 6 aprile (Pasquetta):
- Galleria: 10:00 – 22:00
- Ristorazione: 10:00 – 24:00
Outlet La Reggia – Marcianise
- Domenica 5 aprile: chiuso
- Lunedì 6 aprile: aperto 10:00 – 21:00
Parco Commerciale Grande Sud – Giugliano in Campania
- Domenica 5 aprile: chiuso
- Lunedì 6 aprile: chiuso
Le Porte di Napoli – Afragola
- Domenica 5 aprile: chiuso
- Lunedì 6 aprile 2026: aperto
Maximall Pompei – Pompei
- Domenica 5 aprile: chiuso
- Lunedì 6 aprile:
- Galleria: 9:30 – 21:30
- Area food: 10:00 – 24:00
Vulcano Buono – Nola
- Domenica 5 aprile: chiuso
- Lunedì 6 aprile 2026: aperto 10:00 – 20:00
Attenzione agli aggiornamenti
Gli orari indicati potrebbero subire variazioni. Si consiglia di consultare i siti ufficiali o i canali social dei singoli centri commerciali per eventuali aggiornamenti.
Tra shopping e relax
Se Pasqua resta una giornata tradizionalmente dedicata alla famiglia e al riposo, Pasquetta si conferma invece come occasione per uscire, fare shopping o trascorrere qualche ora nei centri commerciali tra negozi, ristorazione e intrattenimento.