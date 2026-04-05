Pasqua e Pasquetta 2026: orari dei centri commerciali in Campania

05/04/2026 binews.it CULTURA e MANIFESTAZIONI, EVIDENZA, NAPOLI E PROVINCIA, NEWS CAMPANIA, NOLANO 0

Pasqua e Pasquetta 2026: orari dei centri commerciali in Campania

Con l’arrivo delle festività pasquali cambiano anche gli orari di apertura dei centri commerciali, punti di riferimento per lo shopping e il tempo libero di migliaia di cittadini.

In vista di Pasqua e Pasquetta 2026, è importante informarsi in anticipo per organizzare al meglio acquisti e momenti di svago, evitando disagi.

Di seguito una panoramica aggiornata sugli orari straordinari dei principali centri commerciali della Campania.

 Centro Commerciale Campania – Marcianise

  • Domenica 5 aprile (Pasqua): chiuso
  • Lunedì 6 aprile (Pasquetta):
    • Galleria: 10:00 – 22:00
    • Ristorazione: 10:00 – 24:00

Outlet La Reggia – Marcianise

  • Domenica 5 aprile: chiuso
  • Lunedì 6 aprile: aperto 10:00 – 21:00

 Parco Commerciale Grande Sud – Giugliano in Campania

  • Domenica 5 aprile: chiuso
  • Lunedì 6 aprile: chiuso

 Le Porte di Napoli – Afragola

  • Domenica 5 aprile: chiuso
  • Lunedì 6 aprile 2026: aperto

 Maximall Pompei – Pompei

  • Domenica 5 aprile: chiuso
  • Lunedì 6 aprile:
    • Galleria: 9:30 – 21:30
    • Area food: 10:00 – 24:00

 Vulcano Buono – Nola

  • Domenica 5 aprile: chiuso
  • Lunedì 6 aprile 2026: aperto 10:00 – 20:00

 Attenzione agli aggiornamenti

Gli orari indicati potrebbero subire variazioni. Si consiglia di consultare i siti ufficiali o i canali social dei singoli centri commerciali per eventuali aggiornamenti.

Tra shopping e relax

Se Pasqua resta una giornata tradizionalmente dedicata alla famiglia e al riposo, Pasquetta si conferma invece come occasione per uscire, fare shopping o trascorrere qualche ora nei centri commerciali tra negozi, ristorazione e intrattenimento.

Pasqua e Pasquetta 2026: orari dei centri commerciali in Campania