Nasce il primo corteo storico filomeniano: Mugnano del Cardinale celebra Santa Filomena

Un evento destinato a segnare un momento importante per la vita religiosa e culturale del territorio. Il Consiglio Pastorale per la Promozione della Spiritualità Filomeniana ha annunciato ufficialmente la realizzazione del primo corteo storico filomeniano, intitolato:

“Il Giglio e la Palma: un viaggio nella storia di Santa Filomena”

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rievocare e valorizzare la figura di Santa Filomena, tra le più amate e venerate nella comunità di Mugnano del Cardinale, dove la devozione affonda radici profonde nella storia e nella tradizione popolare.

Un evento tra fede, storia e identità

Il corteo si propone come un percorso simbolico e suggestivo, capace di unire spiritualità e memoria storica. Attraverso costumi, rappresentazioni e momenti evocativi, sarà raccontata la storia della Santa, offrendo ai partecipanti un’esperienza coinvolgente e carica di significato.

L’appuntamento è fissato per il 23 maggio 2026 alle ore 18:00, con partenza da Piazza Umberto I a Mugnano del Cardinale (AV). L’evento si preannuncia come un’importante occasione di partecipazione collettiva, capace di coinvolgere cittadini, associazioni e istituzioni locali.

Conferenza stampa di presentazione

Per illustrare nel dettaglio il progetto, il programma e le finalità dell’iniziativa, è stata convocata una conferenza stampa di presentazione, che si terrà:

sabato 11 aprile alle ore 19:30 presso il Santuario di Santa Filomena

Durante l’incontro saranno approfonditi i contenuti storici e spirituali del corteo, oltre al ruolo attivo della comunità e delle realtà associative del territorio nella realizzazione dell’evento.

Un progetto condiviso

L’iniziativa è promossa dal rettore Don Giuseppe Autorino, insieme al Consiglio Pastorale per la Promozione della Spiritualità Filomeniana, con l’intento di dare vita a un appuntamento destinato a crescere nel tempo e a diventare punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio religioso e culturale locale.

Il corteo storico filomeniano rappresenta dunque non solo un momento celebrativo, ma anche un segno concreto di identità, fede e appartenenza, capace di unire generazioni diverse sotto il segno della tradizione e della devozione a Santa Filomena.