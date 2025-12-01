Miss Vesuvio 2025, trionfo al Teatro Umberto di Nola: ecco le vincitrici della XVII edizione

Si è svolta sabato 22 novembre, sul prestigioso palcoscenico del Teatro Umberto di Nola, la finalissima di Miss Vesuvio 2025, concorso di bellezza e talento giunto alla sua XVII edizione. Una serata ricca di emozioni, eleganza e partecipazione, condotta con brio e professionalità da Sabrina D’Amore e dall’attore e cabarettista Enzo Catapano, volti molto amati dal pubblico campano.

Come accade ormai da diversi anni, l’evento si è aperto con un momento intenso e simbolico dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, tema che il concorso sostiene con continuità, mettendo in luce l’importanza della sensibilizzazione e del rispetto.

Tra le numerose concorrenti in gara, due giovani ragazze si sono aggiudicate le fasce principali della serata. Il titolo di Miss Vesuvio Curvy 2025 è stato assegnato a Siria Mustilli, 15 anni, originaria di Napoli, che ha conquistato la giuria con il suo portamento e la sua personalità fresca e sicura.

La corona di Miss Vesuvio 2025, invece, è andata a Flavia Di Sena, 20 anni, di Brusciano, che si è distinta per eleganza, determinazione e presenza scenica.

L’edizione 2025 conferma ancora una volta Miss Vesuvio come uno degli appuntamenti più seguiti e simbolici del territorio, capace di unire spettacolo, valorizzazione dei talenti locali e impegno sociale.