Visciano si mobilita: oltre mille firme per chiedere che Padre Domenico resti parroco

Visciano (NA) – In appena tre giorni la comunità di Visciano ha dato prova di unità e affetto verso il proprio parroco, Padre Domenico La Manna. Dal 4 al 7 settembre sono state raccolte 315 firme online tramite la piattaforma Change.org e oltre 700 adesioni cartacee, superando così la soglia delle mille sottoscrizioni complessive.

Un risultato che va ben oltre i numeri: è il segno concreto della stima e della gratitudine dei cittadini nei confronti del sacerdote che, in questi anni, è diventato un vero punto di riferimento per giovani, famiglie e anziani.

Lo slogan: “Certe luci non puoi spegnerle”

La mobilitazione popolare ha scelto un motto chiaro e potente: “Certe luci non puoi spegnerle”. Ogni sera, a Visciano, le lanterne accese davanti alle case illuminano le strade come simbolo di vicinanza e di solidarietà con il parroco.

L’appello alla diocesi

La petizione è indirizzata alla Diocesi di Nola e Napoli e alle autorità ecclesiastiche. Il messaggio è forte ma rispettoso: non togliere a Visciano una guida che in pochi anni è riuscita a trasformare la vita della comunità.

«In questi anni – si legge nell’appello – Padre Domenico non è stato solo un parroco, ma un punto di riferimento autentico, capace di coinvolgere i giovani, riaccendere le tradizioni, riportare tante persone in chiesa e nella vita comunitaria. La sua guida è ricca di umanità, concretezza e passione. Togliere a Visciano questa presenza significherebbe interrompere un percorso prezioso, costruito con amore e dedizione».

Un parroco tra la gente

Padre Domenico è ricordato per la sua costante vicinanza, anche nei momenti più difficili come la pandemia, quando non ha mai abbandonato la comunità. La sua opera va oltre la dimensione religiosa: attività di volontariato, sostegno alle famiglie in difficoltà e ascolto a chiunque avesse bisogno hanno reso la sua presenza fondamentale.

La voce della comunità

Gli abitanti di Visciano parlano con un’unica voce: «Abbiamo bisogno di lui. È tra la gente, con la gente. Allontanarlo significherebbe spegnere una luce accesa con sacrificio e amore».

La petizione continua

Ogni firma rappresenta un tassello di speranza per garantire la permanenza di Padre Domenico. La comunità invita tutti a sostenere l’appello e a contribuire a “plasmare insieme il futuro di Visciano”.

La petizione è disponibile al link: Change.org – Manteniamo Padre Domenico La Manna a Visciano