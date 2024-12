Note Narranti: Musica e Parole nel Segno dell’Inclusività e della Cooperazione fra Popoli – Winter Edition

Il comitato di solidarietà “Hug for Future”, il Rotary Club Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto, e il Comune di Nusco si preparano a dar vita a una nuova edizione di “Note Narranti”, un’iniziativa culturale e sociale che unisce musica e parole nel segno dell’inclusività e della cooperazione tra i popoli. La Winter Edition si terrà il 30 dicembre 2024, a partire dalle ore 17, presso l’ex chiesa di San Rocco a Nusco, attuale sede della Misericordia.

Continuare una tradizione di solidarietà

L’evento si inserisce nel solco delle precedenti edizioni di “Note Narranti”, inaugurate il 24 agosto 2024 con una serata dedicata alle “povertà nascoste”. Quella prima edizione, animata dalla partecipazione della scrittrice Dacia Maraini e del prete Luigi Merola, ha visto la raccolta di fondi destinati al sostentamento di 60 orfani burundesi ospitati dalla Congregazione di Suore del Cuore Immacolato di Maria, impegnata in un progetto agricolo in Burundi. Questo obiettivo è stato reso possibile grazie alla richiesta diretta della Superiora generale della Congregazione, Madre Daphrose Kiraniguye, al medico nuscano Antonio Ebreo, attivo in missione nel paese africano.

Un nuovo focus: violenza di genere e tratta delle donne

La Winter Edition affronta una tematica altrettanto cruciale e drammatica: la violenza di genere. L’approfondimento, curato dalla Cooperativa sociale Demetra con la psicologa Laura De Falco, metterà in luce le conseguenze di questa piaga sociale. Successivamente, verrà esplorato il legame tra la violenza sulle donne e le povertà nascoste attraverso il fenomeno della tratta delle donne, con l’intervento di Blessing Okoedion, testimone diretta e presidente dell’associazione di solidarietà Weavers of Hope.

Musica e solidarietà

La serata sarà arricchita dalle esibizioni di giovani e talentuosi musicisti che proporranno un programma musicale vario, attraversando oltre tre secoli di musica. Tra i protagonisti:

Il pianista Andrea Calzerano ;

; Il duo pianoforte e sassofono composto da Mario Pascale e Mario Pizza.

I fondi raccolti durante l’evento saranno devoluti alla Congregazione di Suore del Cuore Immacolato di Maria per supportare il progetto agricolo in Burundi.

Dichiarazioni

Rosario Maglio, presidente del Rotary Club Hirpinia Goleto, ha dichiarato: “Il tema dell’inclusività e della cooperazione fra popoli coinvolge noi tutti: non possiamo restare indifferenti di fronte alla sofferenza e alla richiesta di aiuto di chi si trova a vivere momenti di difficoltà o di emarginazione per cause non dipendenti dalla sua volontà. Il Rotary è impegnato da sempre nel promuovere l’integrazione e nel superare le barriere fisiche e culturali che limitano il pieno sviluppo della persona umana. Siamo grati al comitato “Hug For Future” per questa grande opportunità.”

Alessandro Ebreo, portavoce del comitato e direttore artistico della manifestazione, ha aggiunto: “Alcuni potrebbero obiettare che non abbia senso parlare di realtà lontane dall’evento. Tuttavia, è proprio questa la nostra cifra caratteristica: uscire dalla nostra dimensione protetta e definirci cittadini del mondo. Solo così possiamo affrontare i tempi difficili che ci attendono.”

Non mancate a questo importante evento, dove musica, parole e solidarietà si intrecciano per costruire un futuro migliore per tutti.