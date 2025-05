AVELLINO. Piano dell’economia e della cultura della notte, parte il percorso partecipato con i cittadini

On line il questionario promosso dal Comune, per una città più vitale, vivibile e sicura anche di notte. Il Sindaco Nargi e l’assessore Bilotta: «Vogliamo creare un’economia della notte più attenta ai bisogni di tutti»

Avellino, 13 maggio 2025 – Il Comune di Avellino ha avviato un percorso partecipato per coinvolgere attivamente la cittadinanza nella definizione delle politiche legate alla vita notturna, confluite nel Piano dell’Economia e della Cultura della Notte.

Attraverso incontri pubblici, tavoli tematici e approfondimenti tecnici aperti alla cittadinanza, il progetto contribuirà alla definizione di uno strumento strategico capace di valorizzare le attività culturali, sociali ed economiche che animano Avellino nelle ore serali e notturne. L’obiettivo è rendere Avellino una città più attrattiva, sicura e sostenibile anche di notte, per tutti coloro che la vivono, la attraversano o la fruiscono.

Il questionario lanciato dall’Assessorato alle Attività produttive, coordinato da Alberto Bilotta, è rivolto a persone di ogni età: residenti, cittadine e cittadini, ma anche a chiunque desideri contribuire alla costruzione di una città notturna più vitale, inclusiva e vivibile. Con poche domande, si punta a conoscere chi vive la notte, come la vive, quali sono le percezioni diffuse e raccogliere idee e suggerimenti per immaginare insieme una nuova cultura della notte ad Avellino.

Sarà possibile parteciparvi, accedendo alla sezione “Assessorato Attività Produttive – SUAP” disponibile sul sito web del Comune di Avellino, e cliccando sui riquadri “Distretti commerciali” e “Piano dell’Economia e della Cultura della Notte – Partecipa al questionario”. Il questionario è anche disponibile al link https://forms.gle/hfRobpgkUnHU4QFn7.

«Con il Piano dell’Economia e della Cultura della Notte – evidenzia il Sindaco di Avellino, Laura Nargi – intendiamo regolamentare meglio gli aspetti economici, sociali e della sicurezza connessi alle attività che si svolgono nelle ore serali e notturne ad Avellino. Il progetto, che ci vedrà protagonisti di un percorso altamente partecipato e condiviso con la cittadinanza, si inserisce perfettamente nell’ambito della nostra visione di sviluppo della città. Un capoluogo – ricorda Nargi – che deve essere più attrattivo, vivo e dinamico, ma nel rispetto delle esigenze e dei diritti di tutti, dai commercianti agli avventori, dai turisti alle famiglie. Il percorso che avviamo oggi con il questionario on line è ambizioso ed innovativo, perché la nostra città sia sempre più affascinante e vivace, ma anche più sicura e vicina ai bisogni di ciascuna fascia sociale ed anagrafica della popolazione».

«Il Piano – spiega l’assessore alle Attività produttive di Palazzo di Città, Alberto Bilotta – ha l’obiettivo di avviare un percorso partecipato, con tutti i portatori d’interesse operanti sul territorio,associazioni di categoria, associazioni di promozione sociale, residenti, commercianti, forze dell’ordine, per realizzare unprocesso virtuoso di cooperazione. Partendo dal basso – aggiunge – vogliamo creare un’economia della notte più attenta ai bisogni di tutti, di chi ci lavora e chi la vive anche per svago. Sarà un progetto che svilupperemo negli anni, per qualificare maggiormente i servizi della notte della Città di Avellino, come il trasporto pubblico nel weekend, potenziare la pulizia e la sanificazione notturna negli spazi pubblici, lavorare con tutto il settore culturale dei locali notturni affinché ci sia un’offerta più sostenibile e più sicura. Adottando queste sinergie, – conclude Bilotta – Avellino può sviluppare un Piano dell’Economia della Notte che possa promuovere una vita notturna sicura, vivace, sostenibile contribuendo al benessere dei residenti e allo sviluppo economico della Città, ma anche contrastando la migrazione dei nostri giovani in altri contesti».