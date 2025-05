Paganese, al via la riqualificazione dello stadio Marcello Torre: in arrivo campo in sintetico e spazi per l’atletica

Via libera alla riqualificazione dello stadio “Marcello Torre” di Pagani. La giunta comunale guidata dal sindaco Raffaele Maria De Prisco ha approvato nei giorni scorsi il progetto preliminare che segna l’inizio ufficiale delle procedure per il restyling dell’impianto sportivo.

L’intervento prevede l’omologazione dello stadio per la Serie B, attraverso la realizzazione di un nuovo manto in erba sintetica di ultima generazione e la modifica della pista di atletica, che sarà adeguata per ospitare discipline dell’atletica leggera. Il progetto, presentato dall’assessore allo Sport Vincenzo D’Amato, è stato curato dall’ufficio tecnico comunale con il supporto dell’assessore ai Lavori Pubblici Augusto Pepe.

L’opera, inserita nel piano triennale delle opere pubbliche, ha un valore complessivo di 1.585.000 euro e sarà finanziata mediante un mutuo a tasso zero con l’Istituto per il Credito Sportivo. Responsabile del procedimento è l’ingegner Gerardo Califano, che ha predisposto il Documento Preliminare alla Progettazione (DIP) necessario per l’affidamento dell’incarico relativo alla progettazione di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo.

Nella fase successiva saranno programmati ulteriori interventi di riqualificazione degli spalti, compresi i settori della curva nord e della tribuna coperta. Il nuovo stadio si candida così a diventare un polo sportivo moderno e multifunzionale, a disposizione non solo del calcio, ma anche di altre discipline sportive, con un impatto positivo sull’intera comunità paganese.