Capri, ruba un anello da 7mila euro e tenta la fuga in traghetto: denunciata giovane turista

Tentato furto con fuga a Capri, dove una giovane donna in vacanza con la famiglia ha provato a lasciare l’isola dopo aver sottratto un prezioso anello in una gioielleria di Marina Grande. La 25enne, di origine rumena, è stata individuata e bloccata dagli agenti di Polizia poco prima di imbarcarsi su un traghetto diretto verso la terraferma.

L’episodio è avvenuto in via Cristoforo Colombo, nella zona del porto. La donna, incinta e accompagnata dal marito e da una neonata, si era recata in una gioielleria fingendosi interessata all’acquisto. Dopo aver chiesto di visionare alcuni oggetti, è riuscita con destrezza a sottrarre un anello in oro e brillanti dal valore di circa 7mila euro, nascondendolo e allontanandosi in fretta dal negozio.

Il furto è stato scoperto poco dopo dai titolari, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Decisiva si è rivelata la visione delle immagini di videosorveglianza, che ha permesso di identificare la sospettata e di localizzarla poco più tardi al molo Banchinella, a bordo della propria auto con targa estera.

Gli agenti del commissariato di Capri, operativi nonostante i disagi legati all’inagibilità della sede, sono intervenuti prontamente, riuscendo a fermare la donna e a recuperare il gioiello nel corso di una perquisizione. In suo possesso anche alcune dosi di stupefacente.

La 25enne è stata denunciata a piede libero per furto aggravato e segnalata per il possesso della droga.