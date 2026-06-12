Nola, torna il Corteo storico degli Orsini con la rappresentazione delle nozze tra Anastasia di Monfort e Romano Orsini: appuntamento per il 13 e 14 giugno

Nola – Tornano le atmosfere e le storie del medioevo nolano. L’appuntamento è per il prossimo fine settimana con “Medievalia”, il “Corteo storico degli Orsini – Nuptiae, la nascita di una Contea”:

L’iniziativa come sempre è promossa dall’associazione Fag per Nola – Corteo Storico degli Orsini ODV che in occasione del trentennale del corteo ha inteso inaugurare un nuovo percorso di narrazione della Contea nolana sotto la potente famiglia degli Orsini, periodo che va dal 1293 al 1533, che ha segnato per la città un momento di grande sviluppo e crescita.

In questi anni, il racconto del Corteo ha avuto come fonte principale il De Nola di Ambrogio Leone, pubblicato nel 1514, che rappresentava le vicende della città e della Festa relative al periodo di Nicola Orsini. Al centro della ricostruzione storica vi era la cerimonia della consegna delle chiavi al maestro di mercato chiamato a gestire gli otto giorni di festa in onore a San Paolino. Un rituale che di fatto costituiva il nucleo originario dell’attuale Festa dei Gigli

A partire da quest’anno, si cambia format. “Con il trentennale della Fag per Nola – Corteo storico degli Orsini – afferma Corrado Franzese, presidente della Fag per Nola – Corteo storico degli Orsini Odv – . ripercorrendo la storia e le cronache dell’epoca saranno messe in scena, cronologicamente, i vari periodi della Contea. E certamente non potevamo che iniziare dalla nascita della stessa, partendo dalle nozze tra Anastasia di Monfort e Romano Orsini. Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato in tutti questi anni con passione e dedizione perla crescita del Corteo che siamo fiduciosi possa avere ancora un grande futuro, affinché anche le nuove generazioni possano essere ben consapevoli del valore straordinario della storia della nostra città”.

Come sempre, molto attenta è stata la ricostruzione storica degli eventi e soprattutto dei costumi. Estremamente emozionante si annuncia il “doppio corteo” di domenica, quello della sposa e quello dello sposo, che anticiperà il momento solenne delle nozze. Oltre 180 i figuranti. La manifestazione si svilupperà su due giorni. In particolare, sabato 13 giugno alle ore 19.00 presso “Parco Mastrilli” è previsto il “Medioevo dei bambini” . Domenica 14 giugno, si parte alle ore 10.00 con l’annuncio alla città con armigeri e tamburi. Alle ore 19.00 in piazza Duomo si parte con il Corteo storico, con la celebrazione delle “Nuptiae” , prima di procedere con la sfilata per le strade cittadine. Al rientro, spettacolo finale per salutare la coppia della Contea.