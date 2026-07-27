Baiano, la Giunta concede il patrocinio alla rassegna teatrale “Baiano in Scena 2026-2027”

La Giunta comunale di Baiano ha approvato la delibera con cui viene concesso il patrocinio alla Pro Loco Baiano per l’organizzazione della rassegna teatrale “Baiano in Scena 2026-2027”, confermando il sostegno dell’amministrazione a un’iniziativa ormai diventata un appuntamento atteso dagli appassionati di teatro.

L’obiettivo è quello di promuovere la cultura e offrire ai cittadini occasioni di incontro, crescita e condivisione attraverso una proposta artistica di qualità, capace di coinvolgere l’intera comunità.

L’Amministrazione comunale ha voluto esprimere un sentito ringraziamento alla Pro Loco Baiano e alla compagnia teatrale “I Sognattori” per l’impegno profuso nell’organizzazione della rassegna invernale e, più in generale, per il costante lavoro svolto nella valorizzazione della cultura e della socialità del territorio.

Con il patrocinio concesso dalla Giunta, il Comune rinnova il proprio sostegno alle iniziative culturali che contribuiscono a rendere Baiano un punto di riferimento per eventi e manifestazioni dedicate alla comunità.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini: appuntamento a teatro per l’edizione 2026-2027 di “Baiano in Scena”.