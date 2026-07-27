Baiano, la Giunta concede il patrocinio alla rassegna teatrale “Baiano in Scena 2026-2027”

27/07/2026 binews.it ATTUALITA', BAIANO, CRONACA, CULTURA e MANIFESTAZIONI, EVIDENZA 0

Baiano, la Giunta concede il patrocinio alla rassegna teatrale “Baiano in Scena 2026 2027”

La Giunta comunale di Baiano ha approvato la delibera con cui viene concesso il patrocinio alla Pro Loco Baiano per l’organizzazione della rassegna teatrale “Baiano in Scena 2026-2027”, confermando il sostegno dell’amministrazione a un’iniziativa ormai diventata un appuntamento atteso dagli appassionati di teatro.

L’obiettivo è quello di promuovere la cultura e offrire ai cittadini occasioni di incontro, crescita e condivisione attraverso una proposta artistica di qualità, capace di coinvolgere l’intera comunità.

L’Amministrazione comunale ha voluto esprimere un sentito ringraziamento alla Pro Loco Baiano e alla compagnia teatrale “I Sognattori” per l’impegno profuso nell’organizzazione della rassegna invernale e, più in generale, per il costante lavoro svolto nella valorizzazione della cultura e della socialità del territorio.

Con il patrocinio concesso dalla Giunta, il Comune rinnova il proprio sostegno alle iniziative culturali che contribuiscono a rendere Baiano un punto di riferimento per eventi e manifestazioni dedicate alla comunità.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini: appuntamento a teatro per l’edizione 2026-2027 di “Baiano in Scena”.                                                                                                                                                  Baiano, la Giunta concede il patrocinio alla rassegna teatrale “Baiano in Scena 2026 2027”