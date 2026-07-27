Avellino Basket, la passione corre veloce: già 500 abbonati per la stagione 2026-2027

La campagna “Innamorato sempre di più” taglia il primo traguardo. Il club ringrazia i tifosi: “Sono 500 storie che hanno scelto di continuare questo viaggio”.

di Francesco Piccolo

AVELLINO – L’entusiasmo continua a crescere e la risposta della piazza non si è fatta attendere. A poche settimane dal lancio della campagna abbonamenti “Innamorato sempre di più”, l’Halley Campania Avellino Basket ha già raggiunto quota 500 tessere sottoscritte, primo significativo traguardo in vista della stagione 2026-2027.

Un numero che va oltre il semplice dato statistico e racconta il forte legame tra la squadra e il popolo biancoverde, pronto ancora una volta a riempire gli spalti del PalaDelMauro e a sostenere il progetto della società.

Per celebrare il risultato, il club ha affidato ai propri canali social un messaggio che racchiude lo spirito della campagna.

“500 non è solo un numero. Sono 500 abbonamenti, 500 storie, 500 persone che hanno deciso di continuare insieme questo viaggio. Un amore che cresce, una scia verde che illumina il nostro territorio e arriva fino al PalaDelMauro.”

Parole che raccontano un senso di appartenenza costruito negli anni e alimentato da una passione che continua a coinvolgere sempre più tifosi.

La società ha poi rivolto un ulteriore ringraziamento a chi ha già scelto di esserci.

“Grazie a chi ha già scelto di esserci. Siamo solo all’inizio.”

L’obiettivo, adesso, è continuare a coinvolgere sempre più appassionati nelle prossime settimane, trasformando l’entusiasmo estivo in un PalaDelMauro capace di fare la differenza durante tutta la stagione.

Dopo i primi movimenti di mercato, la conferma di Gennaro Di Carlo in panchina e l’arrivo di Achille Polonara nello staff tecnico, anche la risposta del pubblico rappresenta un segnale importante. Perché le squadre si costruiscono sul parquet, ma le stagioni più belle nascono quando società, squadra e tifosi riescono a viaggiare nella stessa direzione. E i primi 500 abbonamenti raccontano che questo percorso è già cominciato.