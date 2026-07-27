“Trame: Dialoghi tra Arte, Poesia e Città”: ad Avellino tre giorni di cultura, musica e confronto condiviso

Dal 2 al 4 agosto, la suggestiva cornice della Chiesa del Carmine ospita un’articolata rassegna che mette in dialogo le arti visive, la parola e l’identità del territorio.

AVELLINO — La creatività visiva, la forza della parola e l’anima del territorio si intrecciano ad Avellino per dare vita a “Trame: Dialoghi tra Arte, Poesia e Città”, un ricco appuntamento culturale in programma dal 2 al 4 agosto nella suggestiva ed evocativa cornice della Chiesa del Carmine. Nato da un’idea dell’artista Dorotea Virtuoso curato dalla storica dell’arte Emanuela Conforti e dalla dott.ssa Immacolata Di Maio e patrocinato dal Comune di Avellino rientrando negli eventi di Avellino Estate in città, il progetto concepisce la cultura non come un elemento isolato, ma come una fitta rete di relazioni in cui l’opera d’arte dialoga con la poesia, la musica amplifica le emozioni e la cittadinanza diventa parte attiva della conversazione.

L’iniziativa si propone di rigenerare il legame sociale e civico della comunità, dimostrando come l’espressione artistica possa tradursi in un patrimonio vivo, capace di disegnare nuove geografie emotive e di stimolare un confronto concreto sul futuro culturale della città.

Il percorso prenderà il via domenica 2 agosto alle ore 18:30 con il vernissage e l’inaugurazione della mostra d’arte, che trasformerà la navata della Chiesa del Carmine in una galleria temporanea. La serata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco Nello Pizza e dell’Assessore Luca Cipriano, seguiti dai benvenuti delle curatrici Emanuela Conforti e Immacolata Di Maio e dell’artista Dorotea Virtuoso. L’approfondimento critico delle opere esposte sarà affidato agli esperti Gianluigi Marcello Santoro e Josephine Gesualdo, lasciando poi spazio alle testimonianze dirette degli artisti partecipanti, i quali racconteranno la propria ricerca stilistica prima di cedere il passo alla visita libera dell’esposizione. Gli artisti espositori saranno: Alessia Ausiello Cristina Capone Ines de Leucio Alessandra De Luca Emilio Natalido De Rogatis Antonella Festa Lucio Finale Alessandro Follo Nicolina Giammarino Patrizia Luciano Gaetano Maffeo Antonio Manganiello Andrea Matarazzo Vincenzo Matarazzo Antonio Restaino Ciro Sarracino Vittorio Termini Martina Valente Generoso Vella Dorotea Virtuoso.

La seconda giornata, lunedì 3 agosto dalle ore 19:00 alle 20:30, vedrà protagonista l’intensa atmosfera di “Sinfonie di Versi”, un reading poetico arricchito da performance musicali dal vivo a cura dell’Associazione di promozione sociale “Il Bucaneve”. Tra le volte della chiesa risuoneranno i versi selezionati e moderati da Floriana Guerriero, alternati agli intermezzi musicali al pianoforte su composizioni di Chopin eseguiti dal maestro Giuseppe Giulio Di Lorenzo e brani con la voce di Sonia De Francesco. A completare l’intreccio sonoro saranno Noè Caiffa e Cinzia Forino (chitarra e voce), che proporranno toccanti interpretazioni di brani simbolo come “Terra mia” di Pino Daniele e “Futura” di Lucio Dalla.

A chiudere la rassegna, martedì 4 agosto dalle 19:00 alle 20:30, sarà il finissage intitolato “L’Arte chiama la Città”. La serata conclusiva abbandonerà i formalismi per trasformarsi in un momento di riflessione condivisa e dibattito informale tra gli artisti e la cittadinanza, guidato da Fabio Galetta. Un’occasione per esplorare il dietro le quinte del lavoro creativo, ma soprattutto per rispondere a un quesito centrale: quale contributo concreto può offrire l’arte e la scrittura per arricchire e rigenerare il tessuto culturale di Avellino?