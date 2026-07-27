Mugnano del Cardinale in lutto: addio a Carmine Antonio Guerriero, storico volto della Macelleria Jolly

Mugnano del Cardinale piange la scomparsa di Carmine Antonio Guerriero, conosciuto e stimato da tutti come “’O Reggio”, venuto a mancare all’età di 86 anni.

Storico macellaio del paese e titolare della Macelleria Jolly, in Piazza Cardinale, Carmine Guerriero ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per l’intera comunità. Dietro il banco della sua attività ha accolto generazioni di clienti con professionalità, disponibilità e quel sorriso sincero che lo ha reso una persona amata e rispettata da tutti.

Con la sua scomparsa, Mugnano perde non solo un commerciante storico, ma anche un uomo che ha saputo costruire nel tempo un rapporto autentico con il paese, diventando una presenza familiare nella vita quotidiana di tanti cittadini.

A darne il triste annuncio sono la moglie Carmina Canonico, i figli Luigi, Costantino, Mario e Grazia, le nuore Giovanna Ercolino e Fabiana Integlia, il genero Fabio Buatti, le sorelle Maria e Rosaria, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.

La salma giungerà domani, 28 luglio, alle ore 12, presso la Parrocchia Maria Santissima del Carmine di Mugnano del Cardinale, dove alle 15 sarà celebrato il rito funebre. Al termine della cerimonia religiosa, la famiglia saluterà il caro Carmine in chiesa.

L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia Guerriero in questo momento di profondo dolore, ricordando con affetto un uomo che, con il suo lavoro e la sua umanità, ha lasciato un segno indelebile nella storia del paese.

La redazione esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Guerriero.