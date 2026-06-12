NUOVO TROFEO PER CARMINE COLELLA: È SUA LA “PIZZA CLASSICA” PIÙ BUONA DEL MONDO

Si è classificato primo per la categoria “Pizza Classica” alla 23ª edizione del “Campionato mondiale del pizzaiuolo – Caputo Cup” tenutosi a Napoli presso la Mostra d’Oltremare:

Carmine Colella pizzaiolo originario di Napoli, ma da circa 13 anni grottese di adozione, oggi titolare della pizzeria “Carmine Collela Experience”, conquista uno dei premi più ambiti del settore a livello internazionale e porta alto il nome di Grottaminarda.

Le congratulazioni da parte dell’Amministrazione comunale per l’importante riconoscimento conseguito da un talento dell’arte bianca quale è Carmine Colella, motivo di orgoglio per l’intera comunità grottese:

«Questo ennesimo meritato premio in una gara di respiro internazionale non ci sorprende e ci rende fieri conoscendo il percorso di Carmine Colella – afferma l’Assessore delegato al Commercio, Franca Iacoviello – Sin da piccolo ha coltivato la passione per la pizza; è partito da Fuorigrotta ed ha girato diversi continenti per fare esperienza, poi ha scelto Grottaminarda. A Carmine rivolgiamo le più sincere congratulazioni per questo prestigioso trofeo, con l’augurio che possa continuare a raccogliere successi, contribuendo, con la sua professionalità e il suo talento, a promuovere e valorizzare il nome di Grottaminarda ben oltre i confini del nostro territorio».