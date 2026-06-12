IL FUTURO DELLA CASTANICOLTURA IN IRPINIA: A MONTEFORTE DIBATTITO A PIU’ VOCI. CONCLUDE L’ASSESSORE REGIONALE SERLUCA

La castanicoltura irpina torna al centro del dibattito istituzionale con un appuntamento dedicato alle prospettive di uno dei comparti più rappresentativi del territorio. Sabato 13 giugno, alle ore 18, presso la Sala Consiliare del Comune di Monteforte Irpino, si terrà il convegno “La Castanicoltura Irpina – Tra innovazione e sfide fitosanitarie per un sistema territoriale in evoluzione”, promosso dalla consigliera provinciale e consigliera comunale con delega all’Agricoltura e al Turismo, Katia Renzulli.

L’iniziativa nasce dalla volontà di creare un momento di confronto tra istituzioni, mondo accademico, associazioni di categoria e operatori del settore, con l’obiettivo di affrontare le principali criticità che interessano la filiera castanicola e individuare strategie condivise per il suo rilancio.

«La castanicoltura rappresenta un patrimonio economico, ambientale e culturale dell’Irpinia che merita attenzione e una visione di lungo periodo. Abbiamo voluto organizzare questo convegno perché crediamo che solo attraverso il dialogo tra istituzioni, ricerca e imprese sia possibile costruire un futuro più solido per un settore che caratterizza profondamente il nostro territorio», sottolinea Katia Renzulli, promotrice dell’iniziativa.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Amedeo Picariello. Interverranno autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale e scientifico: Gerardo Marano, presidente del Comitato Promotore IGP per la Castagna del Partenio; Massimiliano Cuozzo, presidente della Comunità del Parco Regionale dei Monti Picentini; Francesco Iovino, presidente dell’Ente Parco Regionale del Partenio; Luca Beatrice, presidente del GAL Partenio; Roberto Mazzei, direttore del Distretto della Castagna e del Marrone della Campania; e il professor Antonio De Cristofaro, ordinario di Entomologia Agraria e presidente del Distretto della Castagna.

A testimoniare l’importanza dell’iniziativa sarà anche la partecipazione dell’Assessore regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca, la cui presenza conferma l’attenzione della Regione Campania verso una filiera strategica per lo sviluppo delle aree interne.

Durante il convegno saranno affrontati temi di grande attualità: dalle emergenze fitosanitarie che negli ultimi anni hanno colpito i castagneti alle nuove opportunità offerte dalla ricerca scientifica, dall’innovazione nelle tecniche di coltivazione fino agli strumenti di valorizzazione e promozione della castagna irpina come prodotto identitario e di eccellenza.

L’evento sarà anche un’occasione per valorizzare il ruolo delle giovani generazioni nella diffusione della cultura alimentare e della sostenibilità: nel corso della serata verrà infatti conferito un riconoscimento agli alunni dell’Istituto Comprensivo Aurigemma e alla professoressa Katya Tarantino per il significativo contributo alla promozione dei valori della Dieta Mediterranea.

Con questa iniziativa, Katia Renzulli, nella duplice veste di consigliera provinciale e consigliera comunale, intende promuovere un percorso di collaborazione tra enti, istituzioni e operatori del settore, nella convinzione che il rilancio della castanicoltura rappresenti una leva fondamentale per lo sviluppo economico, la tutela del paesaggio e la valorizzazione dell’identità dell’Irpinia.