Regione Campania, via libera in Commissione all’assestamento di bilancio: superato il disavanzo con dodici anni d’anticipo

La Commissione Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio del Consiglio regionale della Campania, presieduta dal consigliere regionale Corrado Matera, ha approvato il disegno di legge sull’assestamento del bilancio di previsione 2026-2028 e la variazione di bilancio della Regione.

Il provvedimento, presentato dalla Giunta regionale su iniziativa del presidente Roberto Fico, ha ottenuto il via libera con il voto favorevole della maggioranza, il voto contrario dell’opposizione e l’astensione del consigliere Gennaro Oliviero.

All’unanimità è stata invece approvata la delibera relativa all’assestamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2026-2028.

Tra gli aspetti più significativi evidenziati dal presidente della Commissione, il definitivo superamento del disavanzo relativo agli esercizi finanziari 2014 e 2015, raggiunto con dodici anni di anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti.

«È il risultato di un lungo percorso di rigore amministrativo e di una gestione responsabile delle risorse – ha dichiarato Corrado Matera – che consente oggi di destinare maggiori fondi ai servizi, agli investimenti e alle esigenze delle comunità campane. Un lavoro che prosegue in continuità con quanto fatto negli ultimi anni e che ha visto anche il presidente Roberto Fico impegnato nell’individuazione delle priorità della nuova manovra».

Matera ha infine espresso l’auspicio che il provvedimento venga approvato definitivamente dal Consiglio regionale nella seduta prevista per mercoledì, così da rispettare la scadenza del 31 luglio fissata dalla normativa contabile e garantire la piena operatività della Regione Campania.