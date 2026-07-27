A Marigliano una nuova realtà calcistica, Mister Aliperti: “Tanto entusiasmo, lavoro e tanta voglia di crescere”

La Marigliano del calcio accende i riflettori sulla periferia. Asd Miuli è la nova realtà calcistica nata dalla caparbietà e passione di un gruppo di giovani e navigati amanti del pallone, con l’obiettivo chiaro di costruire una società solida, moderna e profondamente legata al territorio. La nuova squadra parteciperà al prossimo campionato di Prima Categoria, portando avanti con orgoglio la tradizione mariglianese nel calcio a 11 ma con uno sguardo ambizioso verso il futuro.

Nel DNA della neo nata società composta dai presidenti Francesco Romano, Francesco Albarano, Luca Calabria, Luigi Ambrosino, Lorenzo Maione direttore commerciale e Luigi Porciello direttore generale, c’è la valorizzazione dei giovani talenti locali e un nuovo slancio per l’intero movimento calcistico del territorio. Un progetto che se pur proviene dalla periferia è pronto a sfidare la sorte per andare a tempo col tempo e provare attraverso il calcio a rilanciare una intera frazione. L’attività sportiva come un catalizzatore per il dialogo intergenerazionale e la coesione sociale, un impegno nei confronti della comunità locale, focalizzandosi particolarmente sulla periferia, dove la mancanza di servizi e infrastrutture può essere compensata proprio attraverso questo ambizioso programma sportivo strutturato e inclusivo. Un altro importante tassello la sinergia con enti locali, scuole, parrocchie e altre organizzazioni che ci permetteranno di ampliare l’impatto del nostro lavoro e di raggiungere la comunità avvicinando così sempre più il centro alla periferia. La squadra guidata dal tecnico Gennaro Aliperti disputerà le gare interne allo Stadio Comunale di Marigliano. Un tecnico navigato che si dice pronto per questa nuova sfida: “Sono stato subito entusiasta di aderire a questo ambizioso e stimolante progetto, partendo proprio dall’intento di avvicinare la periferia al centro della città di Marigliano.

La società ASD Miuli ad oggi è composta da molti giovani spinti da una sana voglia di fare calcio. Abbiamo messo in piedi su uno staff di primissimo livello, ma allo stesso tempo ci sono stati grandi investimenti anche sotto l’aspetto dei giocatori. Un punto importante quest’ultimo, mediante il quale ci prefissiamo di acquisire fin da subito una mentalità vincente e che sono certo ci permetterà di arrivare lontano. Ovviamente tutto ciò sempre con il massimo del lavoro da parte di tutti, un impegno che deve essere costante settimana dopo settimana in allenamento. Per questa stagione – afferma Aliperti – come per altro già discusso con la società, puntiamo ad un campionato di spessore anche se ci siamo posti una progettualità di tre anni, che ci permetterà di poter raggiungere gli obiettivi prefissatoci non a breve termine ma a lungo termine. Il nostro obiettivo è di crescere partita dopo partita provando a non farci influenzare da pressioni esterne, perché sappiamo che ogni settimana c’è un ostacolo da superare e quindi proprio su questo aspetto, ho già detto ai miei ragazzi che bisognerà dare il massimo e sudarci la maglia per diventare un gruppo vincente. Insieme alla dirigenza è stata allestita una squadra esperta ma allo stesso tempo infoltita di giovani in modo da creare un gruppo forte e coeso.

Ci sono dei rgazzi che portano tanta esperienza vedi Crati e Gravina che l’anno scorso si sono classificati primi nei rispettivi campionati e come anche il nostro capitano Villano.” Un messaggio forte quello del mister: “Chiedo tanto spirito di abnegazione per far sì che società, periferia, città e soprattutto squadra diventino tutt’uno. Un mix vincente che dovrà trascinarci e supportarci per tutta la stagione insieme anche all’apporto dei nostri tifosi che sono certo sapranno sostenerci con il loro calore al raggiungimento di ambiziosi traguardi.”