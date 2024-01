NOLA. PRESENTAZIONE AL VULCANO BUONO DELLA MINISERIE “NA STORIA”

Il 21 gennaio, alle ore 10, presso il The Space Cinema del Centro Commerciale “Vulcano Buono” di Nola, verrà proiettata l’anteprima della miniserie “NA storia”: dal regista Luca Turco, idea dell’imprenditrice Anna Cioffi e progetto di Anna Maria De Lucia, manager del settore dell'Hotellerie e presidente e Co-Founder di Club Skal International Napoli, con la produzione della Verteego Entertainment.

La storia si intreccia tra le meravigliose e suggestive vie di Napoli attraverso i passi della protagonista, Maia, che, dopo aver passato molti anni al nord, fa ritorno alla sua terra in cerca di ispirazione artistica, per porre le basi del suo futuro.

Tema caro agli ideatori della pellicola, nonché portante di tutta la storia, è l’attualissimo senso di smarrimento dei giovani nel trovare la propria strada, sullo sfondo del territorio napoletano di cui viene colta l’anima, offrendo una nuova visione.

Il progetto combina cinema e realtà e ispira la riflessione su una varietà di prospettive e tematiche, con l’intento di veicolare un messaggio positivo mediante una rappresentazione seriale.

Ad apertura della serata, per augurare una buona visione, ci saranno i saluti del regista, dei produttori e degli attori, ma la storia non si fermerà qui: si prospetta un seguito di “NA storia”, ingrandendo e prolungando il progetto.