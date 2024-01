GROTTAMINARDA. L’ingegnere Giuseppe Vitale, rilancia il piatto tipico in ricordo del giovane Gabriele Pascuccio suo amico ed anch’egli appassionato di cucina.

Il giovane Ingegnere Giuseppe Vitale di Grottaminarda, ricorda il giovanissimo amico scomparso Gabriele Pascuccio, ventenne di Grottaminarda che perse la vita a seguito di un incidente stradale. “ Tutto ebbe origine dalla gara regina blu il quale piatto, lodevolmente premiato che presentò in delega Gabriele Pascuccio appassionato di cucina, intendo ricordarlo in quel momento condiviso e autorevole – spiega l’ingegnere Vitale – anch’egli appassionato di cucina. Il ricordo dell’amico Gabriele resta indelebile, la sua dipartita ha sconvolto l’intera comunità grottese” Il piatto tipico rappresentato con aspetto invitante e profumi delicati, era costituito da pasta con profumo evo, con un punta di pepe nero. Un accenno amaro di olive nere ma anche l’intensità dello zafferano e il parmigiano . Un piatto in cui si evince tutta la forza e la semplicità e determinazione in ricordo del giovane Gabriele. L’evento vide il coinvolgimento del ristorante Oasis di Vallesaccarda, con il Presidente dell’Unione cuochi della Campania chef Luigi Vitiello e il patrocinio dell’amministrazione comunale di Vallesaccarda in cui ha sede il rinomato ristorante.