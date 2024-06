NAPOLI. “Incantevole Parco” dal 9 al 23 giugno, 3 spettacoli sul fascino e il mistero delle streghe

Al Parco Minopoli, ex Gasometro, tre momenti di pura magia incanteranno gli spettatori, trasportandoli in mondi fantastici e surreali

Nel mese di giugno, il Parco Minopoli si trasformerà in un luogo magico, con la Rassegna teatrale “Incantevole Parco”, tre spettacoli imperdibili sul tema di riti, credenze e misteri legati al culto delle streghe.

La rassegna prende il via il 9 giugno con “E’ tempo di Incantesimi” una performance teatrale in cui si evocheranno antichi rituali pagani, incantesimi e leggende tramandate dalle testimonianze delle ultime streghe italiane. Ispirato al libro “Il Vangelo delle Streghe” (1886) di Charles Godfrey Leland, lo spettacolo è una fusione di stili e linguaggi artistici capaci di catturare l’attenzione e l’immaginazione degli spettatori. Un viaggio attraverso riti e antichi segreti custoditi nel corso dei secoli, per riscoprire la bellezza dei saperi trasmessi di generazione in generazione. Completa lo spettacolo, una lectio sui culti pagani e sul tema del femminile magico e curativo.

Regia di Guido Lotti. Dialoghi originali di Cristiana Buccarelli. Canzoni di Giovanna Panza, Chitarra Edo Puccini, Arpa Gianluca Rovinello, con Roberto Cervone, Anna Ragucci, Luisa Fazzari, Nunzia Loffredo. Danza e aiuto regia Marta Michetti. Effetti sonori Valentina Di Francia. Parco Minopoli, viale Raffaello, 9 giugno, ore 18. Repliche il 14 e 20 giugno ore 18.

La rassegna prosegue il 16 giugno con “Le streghe di San Giovanni”, una visita guidata teatralizzata ispirata ai racconti del folklore campano sulla bocca di “demoni” e “santi”. Danze evocative e suggestivi spettacoli di fuoco, faranno rivivere antiche superstizioni e credenze popolari. Protagoniste saranno “le streghe”, donne depositarie di saggezza e saperi magici che metteranno in scena riti propiziatori in un’atmosfera ricca di mistero e magia, avvolgendo gli spettatori in un’esperienza unica e indimenticabile. A cura de “La Chiave di Artemysia” di Livia Berté, con Keara Barassi, coreografia Claudia Esposito e Luisa Leone. Parco Minopoli, viale Raffaello, 16 giugno ore 18.

La rassegna si conclude il 23 giugno con “Tutto è impossibile”, uno spettacolo che esplora il tema della magia attraverso un viaggio emozionante e coinvolgente nel mondo del mistero. Performance originali di teatro, danza e musica daranno vita a un mondo incantato, trasportando gli spettatori in luoghi lontani e fantastici dove nulla è impossibile e tutto è possibile. Un progetto di e con Roberta Misticone e Titti Nuzzolese. A cura di Im/perfetta Teatro Spettacolo. Parco Minopoli, viale Raffaello, 23 giugno ore 18.